Obiectivul turistic din România care l-a revoltat pe un vlogger australian: “Cea mai mare capcană turistică din istorie”

Un vlogger australian și-a spus părerea sinceră despre România. După ce a vizitat țara noastră, turistul a vorbit despre ”pericolele” din cele mai populare atracții turistice.

România, o țară mai puțin periculoasă decât Grecia sau Italia

În ultima vreme, pentru turiști. Din ce în ce mai mulți străini vor să descopere frumusețile țării și noastre, de la peisaje, până la gastronomie și obiective turistice.

Este și cazul unui turist originar din Melbourne care a decis să exploreze România, în ciuda tuturor avertismentelor pe care le-a primit. În mediul online, acesta a povestit că mai multe persoane i-au recomandat să fie atent la pericolele din România.

Wesda, așa cum activează în mediul online, a recunoscut că a fost plăcut surprins de România. Turistul s-a informat și a observat că în România, rata criminalității este mai mică decât în Luxemburg, Spania sau Grecia.

Cu o astfel de informație prețioasă plecat la drum, . Ba mai mult, a spus el, pericolele din România sunt doar povești, realitatea fiind cu totul și cu totul alta.

”Mulți spun că România este o țară periculoasă. Așa că, în timpul vizitei mele acolo, am decis să descopăr care sunt, de fapt, cele mai ‘periculoase’ lucruri din această țară. Chiar și mama mi-a spus să fiu foarte atent. Am explorat ce înseamnă, cu adevărat, ‘pericolul’ în România și am descoperit o realitate cu totul diferită!”, a spus Wesda, pe

Obiectivul turistic care l-a ”revoltat” pe vloggerul australian

Turistul și-a propus să prezinte pe canalul său de Youtube cele mai cunoscute ”pericole” din România. A început cu romii, care nu au cea mai bună imagine peste hotare. Totuși, potrivit turistului australian, totul este rezultatul rasismului și al stereotipurilor propagate.

”Pentru a te proteja de romi, va trebui să iei măsuri drastice, cum ar fi să folosești bunul simț și să nu fii rasist. Sună destul de greu, așa că e periculos.”

Cu multă ironie, australianul a vorbit și despre unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din România. După ce a ajuns și la Castelul Bran, Wesda le-a povestit tuturor cât de ”periculos” este și cum a simțit că își pune viața în pericol în fiecare minut.

”Transilvania este cunoscută pentru vampiri, care sunt extrem de periculoși. Mi-am riscat viața vizitând Castelul Bran, plin de vampiri, și am descoperit că aceasta ar putea fi cea mai mare capcană turistică din istorie.”, a mai spus Wesda.

Toate prezentările pe care Wesda le-a făcut pe canalul său de Youtube au fost ironice. Turistul a fost de-a dreptul impresionat de țara noastră, iar celor care vor să o descopere le-a recomandat să o viziteze cu încredere, căci nu este o destinație periculoasă.