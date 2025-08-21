Obiectivul Universităţii Craiova înainte de meciul cu Başakşehir: “Nu este vreun balaur! Asta ne dorim”

Oficialul clubului din Bănie a apreciat că ar fi excelent dacă oltenii ar reuși să obțină un rezultat care să le permită să spere la calificarea în faza principală din Conference League și înaintea returului de pe teren propriu de săptămâna viitoare.

Cum vede Sorin Cârțu meciul tur dintre Istanbul Bașakșehir și Universitatea Craiova din play-off-ul Conference League: „Este o echipă superioară, dar nu vreun balaur”

Cârțu a explicat că a apucat să analizeze puțin și a transmis că ea beneficiază de jucători cu o calitate individuală destul de bună, tehnici, rapizi și care excelează când vine vorba despre combinațiile pe spații restrânse de teren.

Pe de altă parte însă, tot el a punctat cu această ocazie și că turcii nu reprezintă totuși chiar un adversar de speriat, iar echipa antrenată de Mirel Rădoi poate spera la o prestație bună în această dublă manșă.

„(n.r. Dacă marchează Universitatea Craiova la Istanbul) Aș vreau. Ce îmi doresc la Istanbul, un rezultat care să ne permită speranțe bune pentru retur. Pentru că oricum, indiferent ce se va întâmpla, și dacă ai bate la Istanbul, tot nu ai fi calificat, tot ar trebui să vină returul.

Așa, vorbind, Bașakșehir este favorită, ne este o echipă superioară, joacă într-un campionat superior, are un alt fel de buget și calitatea unor jucători. I-am văzut și eu puțin așa, jucători tehnici, pe combinații, și foarte rapizi.

Este un adversar, cum să spun, nu vreun balaur, dar trebuie să… Se poate juca, se poate spera. Asta ne dorim”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Opinia lui Marius Mitran: „Un rezultat bun ar fi și o înfrângere la maxim un gol”

Iar Marius Mitran, prezent în studio, a venit cu o completare la analiza făcută de fostul mare fotbalist și antrenor al oltenilor:

„Mă gândeam apropo de rezultatul strâns, dacă s-ar obține un rezultat bun la Istanbul. (n.r. Ce ar însemna un rezultat bun în această partidă) Maxim la un gol, să fie o înfrângere la un gol, sau evident să fie o victorie sau un meci egal”.

