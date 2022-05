Obiectul de care nu se desparte Simona Florescu după moartea lui Ion Dichiseanu: ”Mi s-a făcut pielea de găină. Am simțit că Dichi este cu noi”

De aproape un an de zile, de când a murit Ion Dichiseanu, fosta lui soție, Simona Florescu, poartă în husa telefonului o pană albă de pescăruș care are o adevărată poveste, trăită de cântărețul George Rotaru, vara trecută, în timp ce cânta la mare.

al regretatului Ion Dichiseanu, unde a susținut un program artistic. Artistul se afla în SUA și a schimbat biletul de avion special pentru a fi prezent la Festivalul de Teatru, Muzică și Film Ion Dichiseanu de la Adjud. Cântărețul preferat al lui Nicolae Ceaușescu spune că a simțit spiritul lui Dichi, atunci când a urcat pe scena Casei de Cultură Tudor Vornicu din Adjud, dar și-a amintit și de un alt episod asemănător.

George Rotaru a dezvăluit, pentru FANATIK, care este povestea penei de pescăruș purtată de Simona Florescu, în husa telefonului, și a vorbit despre experiența paranormală de pe litoral. Interpretul a povestit cum “a căzut din cer” o pană a unui pescăruș, în timp ce cânta o melodie preferată de regretatul actor Ion Dichiseanu.

”Anul trecut, după ce a murit Ion Dichiseanu, noi am plecat să cântăm la mare, în Venus, la Terasa de la Afrodita. Și eu, și Simona. La un moment dat, în timp ce cântam, și-a făcut apariția un pescăruș pe acoperiș. Stătea acolo, în același loc, de câte ori începeam eu programul.

Cântam o melodie care-i plăcea lui Dichi și, dintr-o dată, din cer a căzut o pană albă. Un puf alb a venit deasupra mea. S-a oprit și vântul, ca pana să poată ajunge în palma mea. Dacă bate vântul nu o prinzi… Mi s-a făcut pielea de găină. Am simțit că Dichi este acolo cu noi. Așa am simțit și la Adjud, la festivalul lui, unde am cântat, că spiritul lui Dichi a fost alături de noi.

Atunci când pana venea spre mine, eu am întins mâna, am luat-o în palmă și i-am dat-o Simonei. I-am spus așa: ‘Simona, asta e pana lui Dichi. El este prezent cu noi, aici’. De atunci, Simona o poartă mereu cu ea, în tocul de la telefon”, a declarat, pentru FANATIK, George Rotaru.

Melodia preferată a lui Dichiseanu, interpretată de George Rotaru la Adjud

Întrebat care era melodia preferată a lui Ion Dichiseanu din repertoriul său, cântărețul George Rotaru a dezvăluit care este aceasta. ”’Vârsta este doar un număr’, aceasta este piesa pe parcursul căreia a coborât pana din cer, în timp ce cântam eu la mare. Toată lumea a văzut, toată grădina de la mare, unde cântam. În acel moment am simțit o conexiune cu el. Cred că a vrut să îmi arate că se bucură, că îi cânt piesa, care îi plăcea atât de mult. De aceea, și pe scena de la Adjud am cântat pentru el”, a povestit artistul George Rotaru.

“Ioana Dichiseanu a fost magistrală”

George Rotaru a mai povestit că la Festivalul de Teatru, Muzică și Film Ion Dichiseanu, fiica regretatului actor, Ioana Dichiseanu, a cântat alături de tatăl ei, cu ajutorul tehnologiei.

”La festivalul lui Ion Dichiseanu, fata lui, Ioana, a cântat cu Dichi în a treia seară de festival. Ioana a cântat mai multe melodii cu Ion Dichiseanu, pe proiecția filmului ei. A fost magistrală. A fost un moment extrem de emoționant”, a povestit George Rotaru.

Se afla în SUA când a fost invitat la festivalul lui Dichi

George Rotaru era peste Ocean atunci când a fost invitat să cânte la Festivalul lui Ion Dichiseanu, ce a avut loc weekendul trecut la Adjud. Inițial, pe 21 mai, George Rotaru urma să susțină un program artistic la Ziua României de pe Broadway, însă evenimentul din America s-a amânat pentru luna iunie. Astfel, artistul a venit mai repede acasă, special pentru a urca pe scenă la Festivalul de Teatru, Film și Muzică „Ion Dichiseanu”.

La festival, George Rotaru a urcat pe scena instituției în care s-a desfășurat evenimentul după 40 de ani. De altfel, el a ținut să spună că nu a mai performat acolo din perioada în care cânta cu celebra Naarghita, de care a fost îndrăgostit. Aceasta era cu 14 ani mai mare decât el, iar cântărețul s-a căsătorit, în final, cu o tânără din Făgăraș. după care a renunțat la ideea de a mai face copii.

A cântat pentru Ceaușescu și Băsescu

Recunoscut pentru felul în care a dat viață melodiei ”Ochii tăi”, una dintre romanțele iubite și de cuplul Elena – Nicolae Ceaușescu, George Rotaru a avut ocazia să cânte la recepțiile date de ei. Peste ani, artistul avea să mai cânte și pentru alt președinte, respectiv pentru Traian Băsescu, la mare. Melodia preferată de Traian Băsescu și interpretată de George Rotaru era ”Cântă cucu-n Bucovina”.