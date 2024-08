Obiectul norocos de care Mihai Voropchievici nu se poate dezlipi. Ce îi aduce bunăstare

Mihai Voropchievici spune totul despre Talismanul Ghindă! Toți ne amintim de perioada dinainte de 1989 când adunam de tot felul de lucruri pe care trebuia să le ducem la școală, copii fiind. Castanele și ghinda erau printre cele colecționate.

Mihai Voropchievici, totul despre talismanul Ghindă. Și maestrul are obiectul norocos

De multe ori când mergeam prin parcuri, indiferent unde mergeam, era imposibil să nu găsim măcar o ghindă. De multe ori erau chiar două, sau, mai rar, dacă erați norocoși, chiar trei la un loc.

Se spune că o ghindă norocoasă pe care ați găsit-o, simbolizează vigoare și energie. Aceasta vă va putea ajuta să realizați, pe termene lungi, toate obiectivele. Are rolul să vă netezească și să vă ușureze calea.

Puteți face o comparație, cum rezolvam niște probleme înainte să intri în posesia ghindei și cum soluționez lucrurile acum de când am ghinda norocoasă. Ghinda a fost și va fi pe care îl puteți procura foarte ușor și care vă poate aduce noroc.

nu este neapărat să aveți ghinda doar acasă, precizează maestrul Mihai Voropchievici. Dacă are o mărime mică, o puteți purta în portofel sau într-un portmoneu. Doamnele în poșetă, au chiar mai mult spațiu la îndemână. Bărbații care cred în astfel de îl pot purta în buzunar la panatalon sau la socou.

Experiența uluitoare pe care a trăit-o maestrul runelor

„Eu am un talisman cu o ghindă, am găsit și cu două, chiar și cu trei. Dar, am găsit și un prieten năzdrăvan care a făcut un lucru extraordiar. Nu m-aș fi gândit niciodată că ar putea să facă asta. A luat cele mai mari ghinde pe care le-a secționat pe jumătate. Aceste bucăți le-a lipit pe un panou de plută. Astfel a făcut un dublu talisman.

Pe fiecare ghindă a scris talismanul pe care vi l-am prezentat în niște emisiuni precedente, Abracadabra. El a avut și un pic de fantezie, în timp ce eu v-am prezentat talismanul sub forma unui echer. El a făcut un echer echilateral. A făcut baza mare sus și vârful în jos. Pe ghinde a scris fiecare literă din talismanul Abracadabra. De atunci prietenul meu se consideră un om extraordinar de norocos”, adaugă Mihai Voropchievici.

„Am văzut asta atunci când, în blocul în care locuiește, la un etaj superior, a fost o inundație. Cineva mai distrat sau, cine știe ce probleme avea, a uitat apa deschisă. De la etajul opt de unde era sursa, apa a ajuns până la etajul cinci. El stând la patru, a scăpat. Cei de la etajul cinci de deasupra lui nu aveau prag la ușa la exterior, pentru că o schimbau. Toată apa s-a scurs pe ușă, pe scări până la parter, el nefiind afectat. Chiar până la subsol a ajuns. Noroc mai mare de atât nu cred că există. În loc să îi intre în casă și să îi strice mobilă, zugrăveala sau alte obiecte din casă, a scăpat așa”, completează Mihai Voropchievici.

Ghindele, de folos și în scopuri recreative, pentru copii

Deci, în urma exemplului de mai sus, vă propun să faceți o plimbărică prin parc și strângeți ghinde. Dacă le găsiți și cu căpăcel, este și mai bine.

De asemenea, din ele puteți învăța copiii să facă jucării. Cum sunt sticlele hazlii care sunt la modă acum. Acest exercițiu este bun și pentru minte, pentru că că deconectați de la activitățile zilnice. Vă relaxați o oră sau două. Faceți ceea ce vă place. Spor la căutat ghinda. Mihai Voropchievici urează, în final, gânduri bune și o săptămână de vis, în continuare!