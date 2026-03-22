Fostul golgheter din SuperLiga, marcator contra Borussiei Dortmund. Meci spectaculos în Bundesliga. Video

Unul dintre fotbaliștii care a făcut senzație la CFR Cluj a avut o traiectorie impresionantă în carieră. Gol important marcat în poarta Borussei Dortmund în meciul din Bundesliga
Mihai Dragomir
22.03.2026 | 09:15
Fostul jucător de la CFR Cluj a marcat primul său gol în Bundesliga. Sursa Foto: Sport Pictures.
CFR Cluj a avut mai mulți jucători interesanți pe parcursul anilor, unii dintre ei ajungând să evolueze ulterior la echipe de top. Cel mai recent exemplu este cel al nigerianului Philip Otele (26 de ani), care a fost împrumutat în această iarnă de Hamburg de la Basel și care a marcat acum în poarta celor de la Borussia Dortmund.

Philip Otele a marcat în poarta Borussei Dortmund

Philip Otele a fost un jucător important pentru CFR Cluj, care, deși nu a stat mult timp în Gruia, a făcut ravagii în campionatul României. Ascensiunea sa în cariera de fotbalist a fost una impresionantă, mai ales după ce a părăsit fosta campioană a României. În vara anului 2024, el pleca pentru 3,5 milioane de euro la Al-Wahda.

Prestațiile sale au continuat să impresioneze, fiind împrumutat la începutul anului trecut de FC Basel. Elvețienii s-au convins de tânărul jucător, motiv pentru care au achitat în vară 3 milioane de euro pentru transferul său definitiv. Otele a întâlnit în acest sezon de cupe europene și FCSB, în meciul câștigat de Basel cu 3-1 în etapa 4 din grupele Europa League.

În iarna acestui an, talentatul nigerian a stârnit interes din Germania. Hamburg a decis să îl aducă sub formă de împrumut, iar decizia nemților a fost una inspirată. După assist-ul din primul meci pentru echipa din Bundesliga, Otele a reușit sâmbătă, 21 martie, să marcheze primul gol, în deplasare, chiar în poarta Borussiei Dortmund, deschizând scorul în minutul 18 al confruntării câștigate de gazde cu 3-2. Iată reușita fostului fotbalist de la CFR Cluj:

Philip Otele, transferat la CFR Cluj de un frizer

Adus în România de UTA, la începutul anului 2022, Otele nu a mai vrut să continue alături de arădeni. În vara anului 2023, transferul său la CFR Cluj s-a realizat grație unui frizer care este responsabil de frizurile mai multor jucători din România.

„Într-o zi mi-a spus că nu intenționează să-și prelungească contractul cu UTA. În glumă, i-am zis: «Și ce zici de CFR Cluj?». Iar el, fără să stea pe gânduri, a spus «Ar fi o rampă excelentă de lansare»”, povestește Robert. A a simțit că momentul nu e întâmplător: „Am luat legătura cu domnul Varga, i-am vorbit despre el și, la scurt timp, Otele semna cu CFR”, a povestit Robert Schreiber în exclusivitate pentru FANATIK.

  • 18 goluri a marcat Philip Otele în 45 de jocuri pentru CFR Cluj
  • 5 milioane de euro este cota actuală a nigerianului 
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
