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În urmă cu ceva vreme soția lui Florinel Coman a trecut printr-o serie de schimbări, în special în planul alimentar. Le-a dezvăluit celor care o urmăresc în mediul virtual ce obiceiuri a adoptat, dar și care sunt produsele pe care se bazează.

Ce stil de viață are partenera lui Florinel Coman

Florinel Coman (28 ani) are contract cu o echipă din Qatar pentru care evoluează de ceva vreme. De când joacă pentru Al-Gharafa nu se bucură de un parcurs tocmai bun. Fotbalistul român după ultimul meci, jucat în etapa a 4-a cu Lusail, partidă terminată cu scorul de 0-0.

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Anterior, reușise o pasă decisivă, însă a fost . Cu toate acestea, primește suficiente șanse pentru a se afirma din partea lui Pedro Martins. Internaționalul român are parte de multă susținere din partea familiei sale, soția sa luând decizia să plece în străinătate. Ea a luat-o și pe fiica lor, Kasia.

Cea mică este înscrisă la o unitate de învățământ, dar petrece mult timp și cu mama sa, Ioana. Frumoasa șatenă are un program destul de încărcat, însă de fiecare dată îi face pachetul pentru școală. În plus, a transmis că și-a schimbat complet stilul de viață în ultima perioadă. Are o alimentație sănătoasă și echilibrată.

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A luat această decizie după ce o perioadă a dispărut complet din social media. Odată cu revenirea a anunțat că lucrurile sunt diferite pentru ea. Astfel, partenera lui Florinel Coman a început să se concentreze mai mult pe starea de bine, dar mai ales pe alimentele pe care le consumă sau le gătește în propria bucătărie.

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„Obișnuiam să fiu amuzantă până când… aveți apă la sticlă de sticlă sau plastic? Freshly made sau congelat? Conține zahăr procesat? Cât de «curate» sunt ingredientele? Carnea este grass-fed?”, a scris Ioana, pe . Postarea superbei șatene este intitulată „amuzant sau nu așa «sună» viața mea”.

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Ioana Coman, pasionată de gătit

Ioana Coman este una dintre cele mai frumoase soții de fotbaliști. Partenera lui Florinel Coman poate fi confundată destul de ușor cu Kim Kardashian datorită formelor sale. Se diferențiază nu doar prin aspectul fizic, ci și prin conținutul pe care îl postează pe rețelele de socializare. Tânăra originară din Ovidiu, Constanța, are imagini inedite.

Pe paginile sale există numeroase imagini din deplasările pe care le face, dar și din bucătărie. Adoră să gătească și face tot felul de preparate culinare. În urmă cu câțiva ani le-a mărturisit fanilor că a pus murături și că a făcut dulceață de prune. De ceva vreme rețetele sale sunt mai elaborate, dar și mai sănătoase.

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Mai mult decât atât, tânăra care a studiat la Facultatea de Drept are propria firmă cu articole vestimentare. Totodată, participă des la acțiuni de voluntariat. Partenera lui Florinel Coman și-a schimbat descrierea din social media, în prezent pe conturile sale apărând faptul că are conținut de lifestyle și wellness.