Obligat să facă alt sport! Coșmarul prin care a trecut atacantul care rupe plasele în toate competițiile

Starul echipei Manchester City și al naționalei Norvegiei, în vârstă de 25 de ani, este unul dintre cei mai periculoși atacanți din fotbal. Dar Erling Haaland putea fi altceva. El a dezvăluit că tatăl său a încercat să-l oblige să devină jucător profesionist de golf.

Haaland a fost obligat să joace golf

S-ar fi întâmplat dacă tatăl norvegianului, Alf-Inge, și el fost fotbalist, ar fi reușit să-și impună voința. El l-a obligat pe fiul său să joace golf timp de trei ani în copilărie. Haaland senior, în vârstă de 53 de ani, a jucat la Nottingham Forest, Leeds și Manchester City. El are 34 de selecții la națională, jucând la CM 1994.

În cadrul podcastului „The Rest Is Football”, Haaland le-a dezvăluit lui Gary Lineker și Alan Shearer că Alf-Inge dorea ca el să devină jucător de golf profesionist. „Cel mai mare vis al lui era ca eu să devin jucător profesionist de golf. Așadar, când aveam 10 ani, m-a obligat să încep să joc golf. Și am jucat golf în fiecare săptămână, de la 10 la 13 ani”, a dezvăluit golgheterul lui City.

În paralel, el juca și fotbal, la Byrne, o echipă din zona Stavanger a Norvegiei, de unde avea să treacă la Molde. Puternicul atacant a mai dezvăluit că tatăl său îi interzicea să poate mănuși, când juca fotbal, în ciuda frigului din Norvegia.

Tatăl său i-a interzis fotbalul cu mănuși

„De aceea, nu mă veți vedea niciodată jucând cu mănuși. Pentru că tatăl meu m-ar lovi dacă aș face asta. Așa că și eu sunt un pic old school, dar îmi place. Îmi place stilul vechi, farmecul alergării, al alunecărilor. E ceva frumos”, a mai declarat cel care avea să ajungă un atacant cu 354 de goluri marcate în carieră, până la 25 de ani.

atingând acest prag după cea de-a 111-a sa apariție pentru Manchester City. Cu toate acestea, norvegianul vrea mai mult și recunoaște că își propune să doboare recordul de 260 de goluri stabilit de Shearer, care este golgheterul all-time al competiției.

I-a pus gând rău lui Alan Shearer

Haaland a punctat: „Știam de ceva timp că este posibil să depășesc pragul de 100 de goluri. Dar nu m-am gândit prea mult la record. Îmi place să înscriu goluri. Și cel mai mare compliment pe care îl primesc este când oamenii spun: «Oh, încă un gol ușor, ce simplu e».

Pentru că golurile cele mai ușoare sunt cele mai bune. Cel mai dificil lucru este să înscrii goluri, iar când poți să o faci într-un mod ușor, este și mai bine. Dacă ai putea fi mereu în locul perfect, înscriind goluri ușoare, ar fi un lucru bun. Trebuie să te poziționezi perfect, iar asta este foarte dificil.”

Norvegianul bea doar lapte în timpul sezonului

Haaland a vorbit și despre dieta sa strictă, recunoscând că bea doar lapte pe tot parcursul sezonului și nu consumă alcool. Cu toate acestea, și-a permis să bea bere după ce a condus Norvegia la a patra calificare în istorie la Cupa Mondială. Nordicii au căzut la CM 2026 în grupă cu Franța, Senegal și învingătoarea din barajul intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irak).

Meciul de la Madrid a fost cel cu numărul 50 ca titular în UEFA Champions League pentru Haaland, iar cu reușita din penalty acesta a ajuns la 51 de goluri în partidele în care a jucat din primul minut. Astfel, norvegianul a stabilit un nou record pentru cele mai multe reușite în primele 50 de dispute în competiție.