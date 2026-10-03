Sport

Obligat să improvizeze cu Suedia! Ce variante are Gică Hagi pentru postul de atacant după accidentarea lui Bîrligea

Gică Hagi va fi nevoit să improvizeze în atac la meciul cu Suedia după ce Daniel Bîrligea a părăsit lotul naționalei din cauza unor probleme musculare. Pe cine ar putea folosi „Regele” pe postul de atacant.
Bogdan Mariș
03.10.2026 | 23:57
Obligat sa improvizeze cu Suedia Ce variante are Gica Hagi pentru postul de atacant dupa accidentarea lui Birligea
SPECIAL FANATIK
Gică Hagi (61 de ani) va fi nevoit să improvizeze în atac la partida România - Suedia. FOTO: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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România are un start dezastruos în Liga Națiunilor. „Tricolorii” nu au niciun punct după primele 3 meciuri din grupa B4, în care au încasat 12 goluri. Înainte de ultima partidă din această acțiune, pe teren propriu contra Suediei, Gică Hagi (61 de ani) a rămas fără variante pentru postul de atacant, deoarece și Daniel Bîrligea s-a accidentat. În acest context, „Regele” va fi nevoit să improvizeze în atac la meciul de pe Arena Națională.

Pe cine ar putea folosi Gică Hagi în atac la meciul România – Suedia

Gică Hagi a pierdut toți cei trei atacanți convocați pentru această acțiune a naționalei. Denis Drăguș s-a accidentat în meciul Universitatea Craiova – FCSB 5-0, înainte să ajungă la lotul național, iar apoi selecționerul a rămas fără Louis Munteanu, care a suferit o entorsă la antrenament pe 30 septembrie, și Daniel Bîrligea, care se confruntă cu probleme musculare după meciul din Polonia.

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Ținând cont de această situație, „Regele” va fi nevoit să improvizeze, iar cea mai probabilă variantă pare a fi Florin Tănase, care a mai evoluat pe acest post la FCSB. Totuși, selecționerul ar putea conta și pe fiul său, Ianis, sau pe Dennis Man. În cazul în care Gică Hagi va folosi și împotriva Suediei sistemul 4-3-1-2, candidații pentru cele două locuri din atac ar fi Florin Tănase, Valentin Mihăilă și Dennis Man, cu Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu în rolul de mijlocaș ofensiv.

Probleme și în defensivă pentru „tricolori”

Dacă în atac va fi nevoit să improvizeze după accidentarea lui Daniel Bîrligea, Gică Hagi va trebui să efectueze modificări și în defensivă pentru meciul cu Suedia. Titulari în două dintre cele trei meciuri disputate de „tricolori” în această acțiune, Radu Drăgușin și Virgil Ghiță nu vor fi disponibili pentru partida de pe Arena Națională, deoarece sunt suspendați.

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Fotbalistul Fiorentinei a fost eliminat în meciul de la Varșovia contra Poloniei, iar Ghiță a încasat al doilea cartonaș galben din această campanie și nu va putea să evolueze contra Suediei. Din lotul convocat pentru această acțiune mai fac parte alți 5 apărători centrali: Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Andrei Burcă, Matei Ilie și Bogdan Racovițan.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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