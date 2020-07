Obligatoriu mască de protecție pe litoral! Noi restricții de sâmbătă pentru toți turiștii

Obligatoriu mască de protecție pe litoral! Aceasta este noutatea pe care a transmis-o Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta.

Concret, masca de protectie devine obligatorie in spatiile deschise in toate statiunile de pe litoralul romanesc al Marii Negre, in intervalul 18.00 – 24.00.

Trebuie specificat că decizia se aplică atât locuitorilor județului Constanța, cât și turiștilor care ajung de sâmbătă în staţiuni.

Obligatoriu mască de protecție pe litoral de sâmbătă

Mai exact, purtarea măştii devine obligatorie în locurile aglomerate, precum falezele, târgurile, parcurile, piețele, în gări și stații de transport în comun, dar și plaja.

Programul teraselor și cluburilor rămâne neschimbat deocamdată, a a anunţat George-Sergiu Niculescu, prefectul de Constanța.

Vă reamintim că masca de protecţie este obligatorie în toate spaţiile deschise aglomerate și în judeţul Buzău. Reunit în şedinţă extraordinară, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în spaţiile deschise cu un număr ridicat de persoane

Masca este obligatorie în pieţe, târguri, staţii de autobuz, peroane, zonele în care se organizează serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice.

Hotărârea CJSU vine în urma propunerilor făcute de DSP Buzău cu scopul de a limita răspândirea coronavirusului. Măsura este valabilă pe întreg teritoriul judeţului Buzău.

La Buzău un număr de 100 de buzoieni confirmaţi cu coronavirus sunt în izolare la domiciliu, după ce ei nu au mai putut fi internaţi, paturile din spitalele pentru bolnavii COVID-19 fiind ocupate. Ministerul Sănătăţii a aprobat ca încă un spital din Buzău să devină unitate support pentru COVID, însă durează până va putea prelua efectiv primii pacienţi.

Conform reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Buzău, joi, s-au înregistrat 36 de noi cazuri de COVID-19, la pacienţi cu vârste între 10 şi 89 de ani.