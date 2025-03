Oboseală sau relaxare? Situație inedită și neașteptată pentru FCSB la meciul cu Olympique Lyon

FCSB a făcut un meci bun cu Lyon, dar a cedat pe final. O situație inedită și nefericită pentru elevii lui Charalambous și Pintilii.

FCSB a jucat meciul cu numărul 52 al sezonului

FCSB a cedat la reușitele lui Fofana, din minutele 86 și 89 și va avea o misiune infernală la returul de săptămâna viitoare. Până acum, în meciurile acestui sezon, FCSB nu a încasat niciodată două goluri în trei minute. Mai ales în ultimele cinci minute ale meciurilor jucate.

Formația lui Gigi Becali a jucat aseară meciul cu numărul 52 de al sezonului. 29 au fost în campionat, 19 în cupele europene, trei în Cupa României și unul în Supercupa României.

Bilanțul este excelent. 14 victorii, 11 egaluri și 4 înfrângeri în campionat. Zece victorii, cinci egaluri și patru înfrângeri în Europa, două victorii și o înfrângere în Cupa României și o victorie în Supercupă.

De trei ori, golurile primite pe final au influențat meciul

FCSB a marcat 84 de goluri și a primit 47, în sezonul început la 4 iulie. S-a întâmplat rar ca echipa campioană să încaseze goluri în finalul partidelor. Și doar de trei ori acestea au influențat soarta meciurilor.

FCSB a pierdut meciul de aseară, iar în campionat a ratat de două ori victoria, din cauza golurilor încasate pe final. S-a întâmplat la partidele cu Unirea Slobozia și Petrolul.

Ultima data când FCSB a încasat gol în finalul meciului a fost în luna noiembrie, la Botoșani. Cu un număr record de partide, jucate în acest sezon, destule accidentări și suspendări, deznodământul de aseară poate fi pus și pe seama uzurii fizice și a încărcăturii morale.

Charalambous e puțin supărat

„E greu de spus… Vreau doar să subliniez că acești băieți au făcut o treabă extraordinară, au jucat foarte bine, iar rezultatul nu reflectă realitatea din teren. Am întâlnit o echipă cu un alt buget, o altă calitate, o echipă de top.

În multe momente ale jocului am fost echipa mai bună, am arătat ca o echipă mare, dar la acest nivel orice greșeală te costă, iar noi am primit două goluri în ultimele minute.

Cred că am început foarte bine, ne-am creat ocazii de a marca, din punct de vedere tactic am stat foarte bine, iar jucătorii au respectat planul de joc. Evident, suntem triști când pierdem, asta le-am spus și jucătorilor, dar trebuie să înțelegem ce adversar am avut în față.

Sunt foarte mândru de acești băieți, au dat tot ce le-a stat în putință, dar într-un asemenea meci plătești scump orice greșeală. Am lăsat spații, însă nu trebuie să uităm ce am realizat până acum.

Avem nevoie de toată echipa. Sunt puțin supărat, pentru că puteam obține un rezultat mai bun. Am discutat și cu antrenorul lui Lyon, și el a simțit presiunea pe care am pus-o pe parcursul meciului. La acest nivel, detaliile fac diferența”, a declarat la final Elias Charalambous.

Când a primit FCSB gol în ultimele cinci minute:

FCSB – Lyon 1-3 (Fofana 86, 89)

(Fofana 86, 89) Botoșani – FCSB 1-0 (Mitrov 90+8)

(Mitrov 90+8) U Cluj – FCSB 1-2 (Blănuță 85)

(Blănuță 85) FCSB – Gloria Buzău 3-2 (Cestor 87)

(Cestor 87) FCSB – Petrolul 1-1 (Tudorie 90+4)

(Tudorie 90+4) Hermannstadt – FCSB 2-0 (Deaconu 90+2)

(Deaconu 90+2) Unirea Slobozia – FCSB 2-2 (Dorobanțu 82)

(Dorobanțu 82) Virtus – FCSB 1-7 (Battistini 87)

Pentru FCSB urmează meciul din Superligă, contra Universității Craiova. Partida e programată duminică, de la ora 20.00. Apoi, joi, de la ora 22.00, e returul de la Lyon.