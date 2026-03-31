Obsesia lui Trump față de Iran e veche de cel puțin 40 de ani. Interviu de colecție cu republicanul, din 1987. „Adevăratul vinovat e Teheranul”. Video

Donald Trump era încă de acum 40 de ani un adversar înverşunat al regimului ayatollahilor. Interviurile şi faptele sale din anii '80 arată că atitudinea preşedintelui SUA nu s-a schimbat în timp.
Daniel Spătaru
31.03.2026 | 08:03
Obsesia lui Trump fata de Iran e veche de cel putin 40 de ani Interviu de colectie cu republicanul din 1987 Adevaratul vinovat e Teheranul Video
Trump spunea încă din 1987 că SUA ar trebui să preia controlul câmpurilor petroliere din Iran Foto: colaj Fanatik
Războiul pe care SUA şi Israelul îl duc în Iran a intrat în cea de-a doua lună, iar probabilitatea unei invazii terestre este mai mare ca oricând de la izbucnirea conflictului. Pe măsură ce situaţia din Golf tinde să escaladeze, din negura vremurilor a fost readus în actualitate un interviu pe care Donald Trump l-a acordat în 1987. Interviul arată că pozițiile agresive ale actualului preşedinte al SUA față de regimul ayatollahilor de la Teheran au rămas constante în ultimele patru decenii.

Trump, în 1987: „SUA au pierdut mult din cauza Iranului”

Interviul a fost difuzat în premieră în decembrie 1987 şi a fost realizat de jurnalista Barbara Walters. Trump, care avea 41 de ani şi era doar un simplu om de afaceri newyorkez, fără experiență politică, a arătat încă de pe atunci o atitudine agresivă față de Teheran. „Adevăratul vinovat este Iranul”, declara el, cu privire la instabilitatea din Orientul Mijlociu. În acelaşi timp, Trump oferă o soluție radicală de rezolvare a conflictului: „De ce nu intrăm și nu preluăm controlul asupra unei părți din petrolul lor?”.

Când Barbara Walters a insistat l-a întreabat dacă o astfel de mișcare nu ar duce la război, Donald Trump a răspuns ferm: „Vom avea un război pentru că suntem slabi. Data viitoare când Iranul va ataca această țară, trebuie să intri și să preiei una dintre principalele lor instalații petroliere. Şi când spun să o iei spun și să o păstrezi și să îţi recuperezi pierderile, pentru că această țară a pierdut mult din cauza Iranului”.

Trump critica de acum 40 de ani lipsa de ajutor din partea aliaţilor

Contextul discuțiilor de la acea vreme era dat de faza cunoscută sub numele de „Războiul petrolierelor” din timpul războiului dintre Iran şi Irak. La acea vreme, Iranul ataca petroliere neutre, în principal kuweitiane, în Golful Persic, în încercarea de a afecta economia Irakului. Ca răspuns, Statele Unite au lansat o operațiune militară în care Marina SUA a escortat și protejat fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Trump a văzut acest lucru ca o dovadă a slăbiciunii americane și a fost furios că Washingtonul proteja petrol care nu era al său, pentru aliații care nu suportau povara economică și militară a războiului.

„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din...
Digi24.ro
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu

Abordarea agresivă a lui Donald Trump faţă de Iran nu s-a limitat la interviuri. Cu câteva săptămâni înainte de interviul cu Barbara Walters, în septembrie 1987, el a cumpărat pagini de reclame în cele mai mari ziare din Statele Unite, precum New York Times și Washington Post, plătind pentru ele nu mai puţin de 95.000 de dolari. Mesajul din ele era clar și tranșant: „Lumea râde de noi. Protejăm navele altora, petrolul altora, în beneficiul aliaților care nu ajută deloc”.

Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
Digisport.ro
Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!

Trump vorbea de preluarea Insulei Kharg încă din 1988, în The Guardian

Interviul readus acum în actualitate nu face decât să demonstreze că abordarea lui Trump față de Iran nu este un capriciu politic recent, ci o viziune adânc înrădăcinată în mintea actualului preşedinte republican. Aceeaşi poziție fusese reiterată anterior în timpul crizei ostaticilor din 1980, dar și după, într-un interviu pentru The Guardian din 1988, unde menționa explicit preluarea insulei Kharg, principalul terminal de export de petrol al Iranului, spunând că acesta un pas necesar pe care americanii trebuie să-l facă.

Toate aceste subiecte au revenit în actualitatea o dată cu războiul început în 28 februarie, ocuparea insulei Kharg fiind unul din instrumentele care ar ajuta la redeschiderea strâmtorii Ormuz.

Situația fermierilor din România în era scumpirilor: unele pământuri rămân nelucrate, altele sunt...
Fanatik
Situația fermierilor din România în era scumpirilor: unele pământuri rămân nelucrate, altele sunt vândute străinilor. „Este un lucru păcătos"
Trei măsuri importante luate în Sectorul 4, în plină criză a scumpirilor. Primăria...
Fanatik
Trei măsuri importante luate în Sectorul 4, în plină criză a scumpirilor. Primăria decontează jumătate din preţul abonamentelor STB
ANAF a scos la vânzare Lamborghini și Ferrari! Prețurile de start pentru ”vânătoarea”...
Fanatik
ANAF a scos la vânzare Lamborghini și Ferrari! Prețurile de start pentru "vânătoarea" bolizilor de lux. Ce alte mărci mai sunt licitate
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
A șters pe jos cu Hagi: 'Venirea lui la națională e ca și...
iamsport.ro
A șters pe jos cu Hagi: 'Venirea lui la națională e ca și cum Olanda l-ar numi pe Cruyff! Șumudică e peste el, nimeni nu poate fi sub, ar fi un dezastru monumental pe bancă'
