Obsesia lui Trump față de Iran e veche de cel puțin 40 de ani. Interviu de colecție cu republicanul, din 1987. „Adevăratul vinovat e Teheranul”. Video

Războiul pe care SUA şi Israelul îl duc în Iran a intrat în cea de-a doua lună, iar probabilitatea unei invazii terestre este mai mare ca oricând de la izbucnirea conflictului. Pe măsură ce situaţia din Golf tinde să escaladeze, din negura vremurilor a fost readus în actualitate un interviu pe care Donald Trump l-a acordat în 1987. Interviul arată că pozițiile agresive ale actualului preşedinte al SUA față de regimul ayatollahilor de la Teheran au rămas constante în ultimele patru decenii.

Trump, în 1987: „SUA au pierdut mult din cauza Iranului”

Interviul a fost difuzat în premieră în decembrie 1987 şi a fost realizat de jurnalista Barbara Walters. Trump, care avea 41 de ani şi era doar un simplu om de afaceri newyorkez, fără experiență politică, a arătat încă de pe atunci o atitudine agresivă față de Teheran. „Adevăratul vinovat este Iranul”, declara el, cu privire la instabilitatea din Orientul Mijlociu. În acelaşi timp, Trump oferă o soluție radicală de rezolvare a conflictului: „De ce nu intrăm și nu preluăm controlul asupra unei părți din petrolul lor?”.

Când Barbara Walters a insistat l-a întreabat dacă , Donald Trump a răspuns ferm: „Vom avea un război pentru că suntem slabi. Data viitoare când Iranul va ataca această țară, trebuie să intri și să preiei una dintre principalele lor instalații petroliere. Şi când spun să o iei spun și să o păstrezi și să îţi recuperezi pierderile, pentru că această țară a pierdut mult din cauza Iranului”.

Trump critica de acum 40 de ani lipsa de ajutor din partea aliaţilor

Contextul discuțiilor de la acea vreme era dat de faza cunoscută sub numele de „Războiul petrolierelor” din timpul războiului dintre Iran şi Irak. La acea vreme, Iranul ataca petroliere neutre, în principal kuweitiane, în Golful Persic, în încercarea de a afecta economia Irakului. Ca răspuns, în care Marina SUA a escortat și protejat fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Trump a văzut acest lucru ca o dovadă a slăbiciunii americane și a fost furios că Washingtonul proteja petrol care nu era al său, pentru aliații care nu suportau povara economică și militară a războiului.

Abordarea agresivă a lui Donald Trump faţă de Iran nu s-a limitat la interviuri. Cu câteva săptămâni înainte de interviul cu Barbara Walters, în septembrie 1987, el a cumpărat pagini de reclame în cele mai mari ziare din Statele Unite, precum New York Times și Washington Post, plătind pentru ele nu mai puţin de 95.000 de dolari. Mesajul din ele era clar și tranșant: „Lumea râde de noi. Protejăm navele altora, petrolul altora, în beneficiul aliaților care nu ajută deloc”.

Trump vorbea de preluarea Insulei Kharg încă din 1988, în The Guardian

Interviul readus acum în actualitate nu face decât să demonstreze că abordarea lui Trump față de Iran nu este un capriciu politic recent, ci o viziune adânc înrădăcinată în mintea actualului preşedinte republican. Aceeaşi poziție fusese reiterată anterior în timpul crizei ostaticilor din 1980, dar și după, într-un interviu pentru The Guardian din 1988, unde menționa explicit preluarea insulei Kharg, principalul terminal de export de petrol al Iranului, spunând că acesta un pas necesar pe care americanii trebuie să-l facă.

Toate aceste subiecte au revenit în actualitatea o dată cu războiul început în 28 februarie, ocuparea insulei Kharg fiind unul din instrumentele care ar ajuta la redeschiderea strâmtorii Ormuz.