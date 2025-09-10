Ocazie unică! Ceasul creat special pentru Gică Hagi, scos la licitație!

Fanii fotbalului românesc vor avea o oportunitate unică în această lună, când un obiect extrem de rar, creat special pentru Gheorghe Hagi, va fi licitat în cadrul unui eveniment important. Este vorba despre un ceas care îl înfățișează pe „Rege” în tricoul primei reprezentative a României.

Un obiect dedicat lui Gheorghe Hagi va fi licitat în această lună

Un ceas creat special pentru Gheorghe Hagi, numit „Decar”, va fi licitat în cadrul ediției cu numărul XII a Balului de la Castel, eveniment care se va desfășura pe 25 septembrie, la Palatul Culturii din Iași. Doar două astfel de ceasuri există, unul dintre ele fiind înmânat personal lui Gheorghe Hagi de către creatorul Augustin Matei.

„Artistul a creat două ceasuri identice. Unul dintre ele a fost oferit în dar marelui sportiv, ca un gest de prețuire pentru tot ce a realizat sub tricolorul României. Cel de-al doilea, cu acordul lui Gheorghe Hagi, va fi licitat în seara Balului, pentru a susține copiii și tinerii care au nevoie de sprijin. Este un gest rar, care transformă recunoștința în oportunitate.

Fiecare detaliu al ceasului este lucrat manual, pictat cu răbdare și încărcat de simboluri. De la cifra 10 din argint, până la silueta pictată care surprinde dinamica lui Hagi în culorile naționale. Augustin Matei este unul dintre cei mai apreciați creatori de ceasuri de autor din România, un artist care transformă fiecare mecanism într-o poveste. Ceasurile sale au ajuns la Papa Francisc, Sylvester Stallone, dar și în colecțiile celor care caută mai mult decât un obiect, caută sens”, au transmis organizatorii evenimentului pe .

Ce alte obiecte din lumea sportului vor fi licitate în cadrul evenimentului

Ceasul creat în mod special pentru nu va fi singurul obiect legat de lumea sportului care va fi licitat în cadrul acestui eveniment. Organizatorii au dezvăluit și alte piese de colecție cu „amprenta” unor nume uriașe din sportul românesc.

Printre obiectele scoase la licitație se numără și un tricou de joc purtat și semnat de către Cristina Neagu, un echipament sportiv cu semnăturile lotului olimpic de canotaj al României, donat de campioana olimpică Ancuța Bodnar, și o haină cu autograful .