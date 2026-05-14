Ochelari de 50.000 de euro, canapele de lux și plante ornamentale: lista cumpărăturilor pregătite de Romatsa în 2026. Investiție uriașă în cel mai modern soft de monitorizare aeriană

ADVERTISEMENT

Romatsa RA este o regie de stat, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, ce deține monopolul natural asupra serviciilor de trafic aerian în România. Romatsa este o entitate de stat care însă își finanțează singură activitatea din tarifele de navigabilitate aeriană pe care le plătesc companiile aeriene pentru serviciile de dirijare a zborurilor (atât cele care aterizează/decolează, cât și cele care doar survolează România). Regia și-a publicat recent planurile de achiziții pentru anul 2026, documente ce arată cum intenționează să-și dezvolte activitatea instituția.

De la scaune și canapele de 600.000 lei la cel mai performant soft de monitorizare

Romatsa a avut anul trecut un buget total de aproape 1,8 miliarde lei. Din această sumă, cea mai mare parte, aproape 1,5 miliarde, au reprezentat cheltuielile de personal. Regia și-a publicat recent planurile de achiziții pentru anul în curs. La capitolul achiziții directe, bugetul alocat în acest an se ridică la suma de 101 milioane lei, adică aproape 20 de milioane de euro. În această sumă intră achiziția de mobilier nou, fiind alocați peste un milion de lei în acest sens, dar și o achiziție pentru un nou sistem de monitorizare, în valoare de peste 42 milioane lei.

ADVERTISEMENT

Planurile de achiziții arată că regia, ce operează în subordinea Ministerului Transporturilor, urmează să plătească peste un milion de lei pentru achiziția de mobilier. Concret, este vorba de 602.000 lei alocați pentru achiziția de „mobilier (scaune, fotolii, canapele) dotări”. Cum suma depășește pragul unei achiziții directe, societatea va aplica aici o procedură simplificată. Apoi, Romatsa va plăti alți 209.000 lei pentru alte dotări de mobilier, mai exact „dulapuri, rafturi mese”.

Regia vrea să schimbe și scaunele pe care le folosesc controlorii de trafic aerian. Aceste scaune nu sunt scaunele obișnuite ce pot fi găsite în magazinele de mobilă. Scaunele pentru controlorii de trafic vin cu specificații extrem de stricte (ele sunt folosite non-stop 24/7 de persoane cu greutăți și înălțimi diferite). Spre exemplu, aceste scaune trebuie să permită reglarea milimetrică a brațelor, tetierei, adâncimii șezutului, iar tapițeria trebuie să fie antistatică pentru a nu interfera cu echipamentele electronice sensibile din sala de dirijare. Suma pe care Romatsa o alocă pentru schimbarea acestor scaune în 2026: 523.000 lei.

ADVERTISEMENT

Romatsa își schimbă sistemul de monitorizare

Una dintre cele mai importante achiziții pregătite de către Romatsa în acest an vizează un „upgrade sistem ATC Romatsa pentru recepția și procesarea datelor ADS – C/EEP”. Suma alocată pentru această achiziție este impresionantă: 42,5 milioane lei, sau 8,2 milioane euro. În acest caz, Romatsa nu dă 8 milioane de euro doar pentru cumpărarea unui software, ci este vorba de un întreg sistem ce vizează modernizare a „creierului” sistemului de control trafic aerian (sistemul ATM Eurocat/TopSky folosit de ROMATSA).

ADVERTISEMENT

Vorbim în acest caz de un software de procesare în timp real – sistemul interpretează în timp real „intenția” unui avion (datele EPP – Extended Predicted Profile). Cu alte cuvinte, este vorba de un sistem capabil să calculeze instantaneu dacă profilul de zbor trimis de computerul avionului intră în conflict cu alte traiectorii. În plus, datele ADS-C nu vin prin radarele de la sol, ci prin legături de date prin satelit (Datalink). Deci ROMATSA plătește pentru infrastructura care permite recepția acestor mesaje de la avioane aflate la sute de kilometri distanță (asta înseamnă alte costuri importate pentru criptare și securitate cibernetică).

ADVERTISEMENT

Trebuie menționat că Romatsa face această investiție pentru a fi la zi cu cerințele europene prin care furnizorii de servicii de trafic aerian să implementeze tehnologii de tip i4D (4D Trajectory Management). Scopul este ca până în 2027-2030, spațiul aerian european să fie complet digitalizat. Practic, prin această investiție România intră în clubul digital al aviației europene (controlul traficului aerian nu va mai fi bazată pe observație radar, ci pe date digitale). Sunt bani plătiți de companiile aeriene, care prin noul sistem de dirijare vor face economii semnificative (rute de zbor mai directe și profiluri de coborâre optime).

Alte achiziții pregătite de Romatsa în 2026

Scaunele ergonomice în valoare de 500.000 lei nu sunt singurele articole achiziționate pentru controlorii de trafic aerian. Romatsa ar urma să cumpere și „ochelari împotriva radiațiilor luminoscente”. Cel mai probabil este vorba de ochelari pentru controlorii care lucrează în turnuri de control unde sunt expuși la direct la lumina solară puternică. Totuși, nu vorbim de ochelari obișnuiți de serie, ci de ochelari cu lentile la standarde militare/ aeronautice de claritate cromatică (să nu distorsioneze culorile luminilor de balizaj sau ale codurilor de pe radar). Prețurile acestor ochelari variază mult, între 500 și 1000 euro, în funcție de corecția optică integrată. Suma pe care regia de stat vrea să o plătească pentru achiziția acestor ochelari: 268.000 lei, sau peste 52.000 euro.

ADVERTISEMENT

Nu toate achizițiile Romatsa sunt însă atât de sofisticate. Regia vrea să dea 28.500 lei pentru plante ornamentale, 200 lei pentru articole de voiaj, 136.000 lei pentru produse alimentare (cel mai probabil este vorba de produse de protocol) dar și 200.000 lei pentru „materiale personalizate – mape, plicuri, sacoșe, pixuri”. De asemenea, alți 23.500 lei sunt alocați pentru achiziția de „instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucării”. Tot la

În aceeași categorie putem adăuga achiziția unor servicii. Spre exemplu, regia vrea să plătească 25.000 lei pentru servicii de peisagistică, la care se adaugă alți 116.000 lei pentru servicii de „defrișare și tăiere a arborilor”, plus alți 185.000 lei, bani pentru întreținerea spațiilor verzi.

Aceste sume sunt mici dacă ne gândim că Romatsa plătește către ANM peste 2,5 milioane lei pentru furnizarea de date meteorologice primare. De asemenea, regia are alocați 17 milioane lei (3 milioane lei) pentru servicii de cazare pentru controlorii de zbor ce trebuie să treacă periodic prin programul obligatoriu de reatestare („ATC Refresher Training Manual”).

Jumătate de milion pentru conferințe la hotel

Romatsa a alocat doar 28.000 lei pentru serviciile de publicitate și o sumă de două ori mai mare pentru „servicii de parcare”. Totuși, Romatsa a alocat 540.000 lei pentru „servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel”, o sumă

Pe lângă această sumă, Romatsa a mai alocat alți 270.000 lei pentru „servicii organizare evenimente”, alți 270.000 lei pentru „servicii de cantină și alte servicii de cafenea cu clientelă restrânsă”, plus alți 270.000 lei, bani pentru organizarea de târguri și evenimente. Suma de 270.000 lei este imediat sub pragul până la care achizițiile se pot face direct, fără licitație publică. Sumele sunt relativ mici, dacă ne gândim că doar pentru „serviciile de fotocopiere” regia a bugetat suma de 3,3 milioane lei.