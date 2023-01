Octavia Geamănu și Marian Ionescu, 8 ani de căsnicie! Secretul relației cu artistul rebel: “Mereu ca scoasă din cutie!”

Octavia Geamănu este o femeie cochetă, care are grijă de imaginea ei atunci când iese din lume, dar mai ales când se află în intimitatea casei alături de soțul ei, Marian Ionescu. Vedeta Antena 1 și liderul trupei Direcția 5 sărbătoresc, pe 31 Ianuarie 2023 8 ani de când s-au căsătorit civil, însă cei doi au o relație reușită, fără certuri și drame. Octavia mărturisește că unul dintre secretele căsniciei lor este feminitatea.

Octavia Geamănu și Marian Ionescu, 8 ani de căsnicie! Vedeta Antenei 1 mizează pe feminitate

Chiar dacă locuiesc sub același acoperiș, Marian are sub ochii lui o femeie aranjată și parfumată în fiecare zi. “Marian nu m-a văzut nicidată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat, cu oja sărită sau cu bigudiuri pe cap.

Port doar pijamale de mătase tot timpul anului. De când mă știu, îmi place să am grijă de mine și mă simt bine în pielea mea. Dacă eu sunt fericită, și bărbatul meu este fericit!”, a declarat Octavia Geamănu pentru FANATIK.

Octavia Geamănu are ritualuri de îngrijire bine puse la punct, pe la care apelează aproape în fiecare zi, fiind foarte atentă la imaginea ei, atât în public, cât și acasă. “Îmi spăl părul o dată la două zile și am nevoie de cel puțin două ore până ies din baie”, a adăugat Octavia.

Și nu se uită la bani atunci când își cumpără produsele de îngrijire a părului și pielii. Iar aplicarea fiecărui produs este un ritual în sine. “Aplic șamponul, aștept să-și facă efectul, aplic masca, aștept să-și facă efectul. Despre descurcatul părului nu mai zic. Îmi ia o jumătate de oră. Gel de duș nu folosesc, ci doar săpun de dafin.

Sunt proceduri pe care le respect cu sfințenie. Sunt nopți în care dorm și cu uleiul de ricin sau de cocos în păr, dar asta se întâmplă doar atunci când Marian e plecat în turneu și… pleacă des! Nici nu concep să mă vadă vreodată altfel decât țiplă! Îmi place să fiu mereu țiplă, ca scoasă din cutie, cum se zice!”, a mai spus Octavia.

Octavia Geamănu, sinceră când vine vorba de bărbați: “Mi-a fost teamă să intru într-o relație”

de când se știe și, înainte să-l întâlnească pe Marian, bărbatul cu care are și un copil, i-a fost teamă să intre într-o relație, gândindu-se că nu va putea să se împartă între ritualurile ei și timpul alocat unei relații. A reușit să facă asta cu Marian chiar de la început, pentru că artistul înțelege dorința Octaviei de a fi o femeie cochetă și o întreține.

Octavia mărturisește că model i-a fost chiar mama ei. “De când eram eu mică, mama era mereu atentă cu ieșirile ei în lume. Dacă într-o zi ieșea de 5 ori din casă, purta 5 ținute diferite și 5 perechi de pantofi! De la ea am învățat să arăt în fiecare zi ca scoasă din cutie. Nici la supermarket nu mă duc cu părul răvășit!”, a mai spus Octavia pentru FANATIK.

Octavia Geamănu, proces cu Antenele

Octavia Geamănu a fost, ani la rândul, una dintre prezentatoarele Observatorului de la Antena1, frumusețea ei ieșind în evidență. Cu toate acestea, acum ceva vreme, fără prea multe explicații, . La începutul acestui an însă, Octavia a revenit la muncă după ce i s-ar fi terminat concediul de odihnă.

”După multe luni (nici nu mai știu câte) mi s-a încheiat concediul de odihnă. Surprinși ai mei colegi să mă revadă azi, dar surprinsă și eu să discut cu unii dintre ei și să aflu cum mulți credeau că zilele de concediu mai vechi de doi ani “se pierd”. Nu se pierde nimic pe drum dacă ești inspirat să îți notezi totul. Și eu aveam zile de concediu neluate din 2017 pe care mai mult de nevoie decât de voie le-am folosit acum. Azi, pe drumul spre redacție, simțeam un gol în stomac. Vin într-un loc unde nu mă aștept să curgă lapte și miere că-n zilele în care nu aveam un proces cu angajatorul. Cert e că merg în continuare determinată pe acest drum. Mă întreabă mulți de ce nu renunț.

”Nimeni nu are dreptul să își bată joc de cariera ta”

Însă și mai mulți îmi spun să nu renunț. Eu aleg așa cum am făcut-o de fiecare dată, în raport cu cine sunt și ce simt. O viață profesională clădită în mod cinstit, cu sacrificii și fără compromisuri, îți oferă o putere nebănuită. Mulți cunosc acest sentiment. Nimeni nu are dreptul să își bată joc de cariera ta, de munca ta, de viața ta, de demnitatea ta, de onoarea ta. Ori în fața unor astfel de abuzuri (căci așa am fost educată să le numesc de-a lungul carierei), niciodată în viața asta nu voi pleca fruntea! (…)

Oricine, indiferent de poziția pe care o ocupă ca angajat (de la cel care face curățenie la CEO, manager) poate fi mâine în locul meu. Vă spun sincer că dacă m-aș privi din exterior cum stau în redacție cu dorința de a munci așa cum prevede contractul, cum vorbesc cu colegii povestind despre viață și familii, copii și sentimente, relații și vacanțe, nici eu n-aș crede că am fost exclusă într-un mod atât de lipsit de profesionalism din filmul acesta numit Observator”, spunea, la începutul acestui an, pe conturile ei de socializare, Octavia Geamănu.