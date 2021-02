Octavian Bellu la 70 de ani! Drumul de la profesor de educație fizică la cel mai de succes antrenor de gimnastică din lume

Octavian Bellu împlinește 70 de ani pe 17 februarie. Timp de mai bine de 24 de ani a antrenat lotul olimpic de gimnastică și a devenit cel mai de succes antrenor din lume, cu peste 300 de medalii.

Ce ar mai putea fi de spus despre Octavian Bellu chiar și la un moment special, când împlinește 70 de ani? Ei, bine, multe! Doar e omul care le-a antrenat pe Lavinia Miloşovici, Andreea Răducan, Monica Roşu, Simona Amânar, Gina Gogean, Cătălina Ponor, Sandra Izbaşa sau Larisa Iordache.

Născut pe 17 februarie 1951 la Ploiești, Octavian Bellu a practicat atletismului, voleiului și baschetul. A fost profesor de educație fizică la Valea Călugărească între anii 1974-1978, iar apoi devine antrenor de gimnastică la Clubul Sportiv Ploiești, ceea ce avea să îi schimbe definitiv viața.

În 1981 a fost chemat la Deva, pentru a fi antrenor al lotului olimpic feminin de gimnastică și nu a mai plecat de acolo în următorii 24 de ani, timp în care a coordonat cinci generații de gimnaste și a trecut prin șase cicluri olimpice: „Gimnasticii ori te dedici total, ori deloc! E o activitate care te absoarbe și te consumă sută la sută”, a explicat Octavian Bellu pentru gsp.ro.

Și de aici încep cifrele amețitoare: 6 ediții ale Jocurilor Olimpice, 16 ediții ale Campionatelor Mondiale, 13 ediții ale Campionatelor Europene, 5 ediții de Cupă Mondială, 11 ediții ale Campionatelor Europene de Juniori, toate transformate într-un adevărat tezaur al României: 305 medalii: „În momentul în care intri în sală, un lucru care mi-a adus succes, dar mi-a adus și multe neîmpliniri, nu mai exista nimic altceva. Când m-am apucat de gimnastică, ea a devenit prioritară, altceva era în planul secund, inclusiv familia, copilul. Eram atât de prins…”, iar asta e tot ceea ce trebuie să reținem despre Octavian Bellu, poate mai bine decât cele 305 medalii.

În 1991, avea să devină antrenor coordonator al lotului olimpic de la Deva, iar alăturarea Mariei Bitang în 1993, avea să ducă la sudarea unuia dintre cele mai mari cupluri de antrenori din istoria sportului mondial, comparabil cu Marta și Bella Karoly.

Octavian Bellu consideră că secretul succesului său e faptul că a rămas tot timpul același om: „asta m-a ajutat să nici nu cred că am atins cerul cu mâna”, a mai spus antrenorul de 70 de ani.

În 2010, avea să revină pentru încă o ediție a Jocurilor Olimpice de la Londra, la insistențele Federației Române de Gimnastică. După încă o ediție a JO, un Campionat Mondial și un European ajunge la 305 medalii și decide să se retragă definitiv în 2014, cu doi ani înainte de a ieși la pensie: „Cu Sandra Izbașa a fost o luptă fantastică să o conving să facă sărituri, ura aparatul și spunea că nu e capabilă, că nu poate. Pur și simplu, a fost o medalie fantastică. Nici nu-și imaginea atunci că o poate câștiga”, a spus Octavian Bellu pentru gsp.ro.

Romfilatelia a lansat o campanie inedită cu ocazia zilei de naștere a lui Octavian Bellu și îi dedică un plic de corespondență cu timbru imprimat deținătorul premiului „cel mai de succes antrenor de gimnastică din lume”: „La mulți ani, Octavian BELLU !!! Cu ocazia aniversării zilei de naștere, Romfilatelia, susținătoare continuă a proiectelor și inițiativelor promotoare de valori sportive, îi dedică un plic de corespondență cu timbru imprimat deținătorul premiului „cel mai de succes antrenor de gimnastică din lume” acordat de Academia Recordurilor Mondiale”.

Orice român care își dorește să aibă o amintire unică cu unul dintre cei mai mari antrenori din istoria sportului poate achiziționa întregul poștal începând cu 17 februarie de la orice magazin Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj, Iași și Timișoara: „Sub îndemnul „Diferența dintre posibil și imposibil stă în determinarea ta!”, celebrului antrenor a reușit să poziționeze România pe harta legendelor sportive. Romfilatelia îi mulțumește pentru clipele unice oferite tuturor românilor în toată cariera de antrenor, iar grație determinării, muncii și talentului său, milioane de fani din toată lumea au scandat numele României. Întregul poștal poate fi achiziţionat din magazinele Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, începând cu 17 februarie 2021”, informează instituția.

FANATIK a stat de vorbă cu fosta mare gimnastă Cătălina Ponor, care consideră că rezultatele bune de la Campionatele Europene de junioare i se datorează în mare parte lui Octavian Bellu și Marianei Bitang, care coordonează proiectul sprijinit de Petrom OMV: „Țară, țară, vrem campioane!” și în cadrul căreia au fost descoperiți zeci de copii talentați dintre care unii au făcut pasul spre loturile naționale: „Am mai intrat o singură dată în sala de gimnastică pentru domnul Octavian Bellu și doamna Mariana Bitang, care fac o treabă extraordinară cu proiectul „Țară, țară, vrem campioane!”.

Sfatul după care s-a ghidat tot timpul de-a lungul carierei și în viața de zi cu zi a fost primit tot de la Octavian Bellu: „Mi-a spus că niciodată să nu mă îndoiesc de ceea ce sunt și cine sunt, de cât am muncit și cu siguranță la ambiția pe care o am voi reuși să fac orice în viață și niciodată să nu dau înapoi”, a spus Cătălina Ponor în exclusivitate pentru FANATIK.

„Și noi ca antrenori putem să spunem că a fost un calvar pregătirea pentru nu știu ce concurs. Nu am avut complexe în fața nimănui. Singura persoană în fața căreia aș putea să am complexe sunt chiar eu însumi. Tot ce am și tot ce n-am datorez gimnasticii. Este un lucru esențial, nu ai de ce să privești în urmă. Succesul este meteoric.” – Octavian Bellu