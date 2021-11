Octavian Jurma, despre evoluția pandemiei în România: ”Sunt șanse mari să coborâm sub 1.000 de cazuri pe zi, înainte de 1 Decembrie”

Medicul Octavian Jurma explică faptul că o astfel de scădere a noilor infectări s-ar produce deoarece autoritățile au scăzut în ultima vreme testarea de coronavirus.

Totodată, Octavian Jurma este de părere că în această săptămână la nivel național va coborî sub 2, 5 la mia de locuitori. Și tot din punctul său de vedere, vor scădea și internările la ATI, dar și decesele.

Octavian Jurma: ”În această săptămână vom avea o mulțime de vești bune”

”Duminica numarul mediu de cazuri la 7 zile (curba rosie) a coborat pentru prima data sub 3,000 de cazuri noi pe zi iar incidenta nationala in Romania a coborat sub 3 la mie. In aceasta saptamana vom avea o multime de vesti bune:

Incidenta nationala va cobori sub 2.5 la mie, cu o saptamana mai repede decat prognoza pesimista (curba verde punctat). Tot in aceasta saptamana numarul de internari va cobora sub 10,000 iar cel al internarilor la ATI sub 1,500. Numarul deceselor va cobori de asemenea sub 200 pe zi mai repede decat prognoza.

Este o veste buna pentru noi, dar din exces de zel autoritatile au scazut atat de mult testarea incat sunt sanse mari sa coboram sub 1,000 de cazuri pe zi inainte de 1 Decembrie si poate chiar inainte de investirea noului guvern”, pe contul personal de facebook.

Octavian Jurma: ” Președintele ne-ar putea anunța, din nou, de 1 Decembrie că pandemia s-a terminat”

Octavian Jurma nu privește cu ochi buni o astfel de îmbunătățire a evoluției pandemiei în România. Medicul mai consideră că tot în Decembrie s-ar putea produce o nouă majorare a noilor infectări zilnice, dar care nu vor depăși 3.000 de noi îmbolnăviri. Specialistul a făcut și o ironie la adresa președintelui țării, Klaus Iohannis.

” (…) E mult mai probabil sa ramanem in platou intre 2 si 3,000 de cazuri pe zi sau chiar sa revenim pe crestere in decembrie. Probabil au dorit ca Presedintele sa ne poata anunta de 1 Decembrie ca s-a terminat [din nou] pandemia si campania de vaccinare este [din nou] un succes (…) ”, a mai punctat Octavian Jurma.

Medicul speră ca pentru valul 5 autoritățile să arate o mai mare responsabilitate pentru a nu se mai repeta dezastrul sanitar din valul 5. A reamintit, de altfel, și de faptul că România a fost prima în lume referitor la decesele din cauza Covid19, înregistrate zilnic.

”Nu cred ca la locul 1 in lume la decese se gandeau romanii cand au votat pentru Romania lucrului bine facut…

Sa speram insa ca noul guvern va lua masurile necesare sa previna in valul 5 un dezastru similar celui din valul 4, pentru ca atunci insasi notiunea de democratie ar putea fi compromisa in Romania anul viitor”, a mai scris medicul.

Autoritățile se pregătesc de valul 5 al pandemiei

Între timp, autoritățile au început pregătirile pentru . Anunțul a fost făcut de către Cseke Attila, ministrul interimar al sănătății, marți dimineață.

”De data aceasta decizia se va lua la nivelul fiecărui spital (dacă va face și alte intervenții chirurgicale și cum va trata pacienții non-covid, n.red.), are această posibilitate de a face propria analiză, dar va trebui să transmită Ministerului Sănătății. De azi chiar trebuie să începem să ne pregătim pentru următorul val. Cel mai important lucru este acela de a ne vaccina. Toate celelate mesaje și toate celelalte lucruri pe care le face Ministerul Sănătății e pe partea de tratament medical. Trebuie să avem termene mai scurte pentru planul de reziliență de paturi”, a anunțat Cseke Attila, într-o declarație de presă, înainte de a lua parte la o videoconferință cu alți reprezentanți din sănătate, despre situația din spitale.