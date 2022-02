Medicul Octavian Jurma, anunț important: ”Mai avem cam o lună până ieșim din valul Omicron”

Într-un amplu mesaj publicat pe Facebook, cunoscutul medic Octavian Jurma a abordat situația actuală a pandemiei în România, în contextul în care incidența Omicron este mai mare decât incidența înregistrată de varianta Delta a coronavirusului.

”Avem vesti bune, dar incidenta la 1.000 si numarul zilnic de cazuri raman la valori foarte ridicate si de aceea prudenta trebuie sa ramana prioritatea fiecaruia dintre noi pana revenim peste tot pe verde.. Harta de sus este harta incidentei oficiale care coloreaza harta in rosu. Incidenta nationala este 14.85, mult peste varful de 10.63 al valului Delta”, și-a început Jurma mesajul.

Pe ce se bazează Octavian Jurma când anunță ieșirea din valul 5 al pandemiei

Apoi, și a explicat cum indicatorii de trend arată că scăderea numărul zilnic de cazuri de infectări va determina în maximum o lună ieșirea din valul 5 al pandemiei.

”Atat guvernul, cat si noi avem motive se credem ca vom ajunge in curand la limanul valului 5-Omicron. ARM7 (alerta relativa mobila) este un indicator de trend. Ne arata incotro mergem. ARM7 este cel mai sensibil indicator de trend pe care il folosesc si ne arata tendinta in interiorul intervalului de 14 zile al RI1K14 (incidenta la 1.000).

Dupa cum se vede, toate judetele sunt verzi, deci au o acum evolutie descendenta (doar Braila are o usoara crestere a numarului de cazuri in ultimele 7 zile fata de cele 7 zile precendente), in ciuda alocarii pe judete a peste 20.000 de cazuri in aceasta saptamana.

Jurma: ”Mai avem cam o lună până ieșim din valul Omicron”

In acest ritm vom cobori cu media sub 10,000 de cazuri pe zi saptamana viitoare si sub 5,000 de cazuri pe zi in prima parte a lunii martie, deci mai avem cam o luna pana iesim din valul Omicron-BA1. Avem asadar un contrast puternic intre situatia alarmanta in care ne aflam si viteza rapida cu care coboram”, a explicat apoi Jurma.

Prudent, apoi că pandemia nu s-a terminat, urmând să vedem care este situația generală abia în toamnă. Medicul nu a ratat ocazia de a ironiza și politicienii autohtoni, care opinează despre un domeniu necunoscut.

”Încă nu e cazul să sărim din barca prudenței în apa plină cu Omicroni”

”Ne apropiem rapid de mal, dar inca nu e cazul sa sarim din barca prudentei in apa plina cu Omicroni. Uitati de bazaconile cu “s-a terminat pandemia”, sunt doar “declaratii politice” (adica habar nu au, dar suna bine). Nu stim daca s-a terminat sau nu pandemia, o sa aflam abia la toamna. Important este ca se termina in curand acest val si ca mai avem un pic pana suntem in toti siguranta”, a mărturisit Jurma.

Reputatul medic a sfătuit apoi populația să poarte în continuare mască, vorbind și de apropierea postului Paștelui, care este un interval de regăsire spirituală și de cumpătare și mai puțin dedicat petrecerilor.

”Ignora si mesajele ca “vaccinul nu mai e necesar pentru ca am atins imunitatea de turma prin infectare”, sunt tot “declaratii politice”. Vaccineaza-te si cu boosterul indiferent daca ai trecut sau nu prin boala”, și-a încheiat Jurma pledoaria.