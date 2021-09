Octavian Jurma nu-și mai trimite copiii la școală: „Probabilitatea de infectare a cel puțin unui copil din clasă este de 100%”

Medicul Octavian Jurma crede că măsura de a decupla rata infectărilor de prezența elevilor în sălile de clasă va avea „consecințe dramatice” întrucât școlile vor rămâne principalul vector de transmitere a bolii în familiile copiilor.

El a afirmat că părinților ar trebuie să li se permită să decidă dacă își mai lasă copiii la școală sau nu, cercetătorul estimând că dacă rata de infectare se menține, în fiecare clasă din România va există cel puțin un copil să se infecteze în următoarele două săptămâni.

Jurma acuză autoritățile că nu au luat suficiente măsuri de prevenție astfel încât în următoarele două săptămâni s-ar putea ca România să ajungă la 20.000 de cazuri de infectare în fiecare zi.

Capitala ar putea ajunge la 9‰ peste o săptămână

Octavian Jurma susține că autoritățile au stabilit ca orele să se desfășoare cu elevii în clasă până la o rată a infectărilor de 6‰, fără să aibă o evaluare științifică a evoluției epidemiei, astfel că acum sunt .

„Dacă nu au putut lua niște măsuri rezonabile în vară, acum când am ajuns la 6‰, să spună că nu-i nevoie de pragul ăsta este clar că nu-i justificat. Ei nu și-au imaginat că atât va fi rata de infectare, de asta au stat atât de liniștiți până acum. Acum reflexul este să ridice pragul, ceea ce ar fi foarte riscant pentru Bucureștii vor fi la 9‰ săptămâna viitoare pe vremea asta. Astfel că decuplarea pare o măsură rațională, dar măsurile de protecție ar fi fost necesare să nu ajungem la 6‰”, a declarat, pentru FANATIK, Octavian Jurma.

Acesta susține că nu este invocat în mod justificat faptul că alte țări au decis ca școlile să fie închise ultimele, doar în caz de forță majoră. Țările care au luat această decizie au introdus măsuri care nu au fost introduse la noi, precum crearea unui perimetru de siguranță în jurul școlilor cu măsuri suplimentare de prevenție. De asemenea, o parte dintre profesori din România nu sunt vaccinați, iar prezența în jurul școlilor nu este filtrată atent.

„Riscul este enorm în școli”

„Riscul este enorm în școli. Nu înțeleg de ce nu există certificatul verde pentru că acesta poate fi îndeplinit de elevi de la clasa a V-a, fără niciun fel de problemă”, crede Octavian Jurma.

„Ridicarea pragului pentru școli va avea consecințe dramatice. Copiii nu au cum să fie relaxați și atenți la ore în condițiile în care lucrurile ard în jurul lor”, a continuat acesta, precizând că riscurile sunt foarte mari, mai ales în cazul familiilor monoparentale sau al celor în care bunicii trăiesc în aceeași locuință cu nepoții lor.

„Copiii fac forme ușoare de boală însă virusul este mulțumit să te folosească drept cărăuș pentru o persoană vulnerabilă pe care o caută cu ajutorul tău. Dacă noi alegem să fim prin comportamentul nostru, vom fi părtași la decimarea populației în vârstă din România. Discuția iese din zona politicului și intră în cea a moralei. Refrenul „cu orice preț vom ține deschise școlile și restaurantele” pe care îl aud dinspre zona politică mie îmi ridică părul pe spate. Prețul se plătește prin boală, suferință și moarte. Ăsta e prețul asumat la nivel politic?”, a spus cercetătorul timișorean.

Jurma: Părinții ar trebui să decidă ei dacă-și trimit copiii la școală

Octavian Jurma a spus că părinții ar trebui să aibă posibilitatea să decidă dacă își mai lasă copiii la școală pentru un anumit prag al infectărilor, el precizând că nu-și mai trimite copiii la școală.

„În momentul în care am trecut de 6‰ în Timișoara, am înștiințat școala că nu mai sunt de acord să-mi trimit copiii la școală. I-am trecut în regim hibrid. Am făcut-o dintr-un calcul matematic simplu. Dacă se suspendă pragul avem o problemă foarte mare. Eu personal sunt foarte revoltat. Pragul de la 6‰ a fost decis politic, însă acum să spună că se elimină pragul… În două săptămâni, cu prag de 6‰, într-o clasă de 32 de copii, știți care este probabilitatea să fie un copil infectat acolo? 100%. Asta dacă stă la 6‰, dar o să urce peste. În 14 zile, în toate clasele din România va fi cel puțin un copil infectat. Cine își asumă răspunderea?”, și-a justificat Jurma decizia.

Potrivit estimărilor sale, România o să aibă 15.000 de cazuri noi pe zi săptămâna viitoare, în două săptămâni vor fi 20.000. Și, deși sistemul medical este în pragul colapsului la , semnalele venite de la decidenții politici nu sunt avertismente adresate populației, ci mesaje că școlile și restaurantele vor rămâne deschise.

„Cred că se bazează că o să treacă destul de repede. Teoretic, cam în patru săptămâni am ajunge la următorul prag. Fazele de creștere sunt cam de 8 săptămâni (…) Asta înseamnă că pe la sfârșitul lunii octombrie s-ar putea să vedem o plafonare și chiar o tendință de scădere. Însă orice măsuri am lua până atunci ar salva vieți”, a încheiat Octavian Jurma.