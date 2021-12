Povestea echipei miracol din Europa, în 2021! Doi dintre oamenii implicați în conducerea clubului au legături cu fotbalul românesc! Exclusiv

, fiul fostului patron al Rapidului, și , cel care a reușit alături de Mircea Lucescu cele mai mari performanțe din istoria lui Șahtorio Donețk cu jucători aduși pe filiera Brazilia și Portugalia, scriu o nouă pagină de istorie în fotbalul polonez.

Implicați în trecut la echipe precum Poli Iași, Gaz Metan Mediaș, Hermannstadt sau Universitatea Cluj, cei doi oameni de fotbal au reușit să o readucă pe Radomiak Radom în prima ligă din Polonia după 36 de ani, deși echipa se afla pe locul șapte în liga a doua și cu un buget mult mai mic decât toate echipele din prima ligă.

Radomiak încheie anul pe locul patru, la egalitate de puncte cu Rakow, care se află pe locul al treilea, după o victorie zdrobitoare în fața Legiei Varșovia, scor 3-0.

ADVERTISEMENT

Octavian Moraru explică pentru FANATIK minunea Radom: „Avem un buget de 12 ori mai mic decât cel al Legiei Varșovia!”

Cum ați ajuns la Radom?

– Am ajuns la Radom cu prin intermediul unor cunoștințe mai vechi din Polonia. De vreo doi ani de zile ne gândeam să ne mutăm din România acolo și să începem un proiect nou. Bugetele și încasările sunt de trei-patru ori mai mari.

Vă gândeați la promovare? Erați pe locul 7 în liga a doua…

– Obiectivul era promovarea de pe primele două locuri. Când am început să mergem din ce în ce mai bine, ne-am trezit că am câștigat campionatul în ultimele două etape. Obiectivul echipei anul ăsta era intrarea în playoff, în primele opt. Știam ce jucători aducem și ce posibilități avem. Calculele au fost făcute foarte corect. Echipa cheltuie în acest moment exact cât își poate permite.

ADVERTISEMENT

„Avem cel mai mic buget din Ekstraklasa!”

Ce bugete sunt în Polonia?

– Echipele au bugete între 5 și 40 de milioane de euro, ceea ce în România nu se întâmplă. Avem cel mai mic buget din Ekstraklasa, adică de vreo 12 ori mai mic decât Legia Varșovia și i-am bătut de două ori în acest sezon. Tocmai am jucat cu ei și am câștigat cu 3-0 în deplasare. Legia sare de 35 de milioane de euro. La fel și Lech Poznan. 80% din echipe cred că am buget de peste zece milioane de euro în Polonia.

O să fie o campanie intensă de transferuri?

– Încercăm acum să terminăm în primele trei, am discutat deja cu acționarii însă nu vom aduce mai mult de 1-2 jucători. Nu vor fi schimbări mari decât dacă se vor vinde jucători. Mai multe echipe din Polonia urmăresc doi-trei jucători de la Radom. Vom încerca să păstrăm același nucleu. Toți jucătorii vor să rămână și să scrie istorie la Radom. Nu putem schimba câte zece jucători la fiecare șase luni. Asta e strategia.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns să lucreze cu Arcadie Zaporojanu în Polonia: „Discutam cu patru echipe din liga a doua”

Visați la început să vă bateți pentru podium în liga 1?

– Noi discutam cu patru echipe din liga a doua, iar nouă ni s-a părut că Radomiak Radom a fost cea mai strânsă echipă din punct de vedere al jucătorilor. Cei nouă jucători pe care i-am adus liberi se completau perfect cu cei din lot și pozițiile care erau libere. De accea am decis să mergem la Radom. Plus că investitorii ni s-au părut niște oameni serioși cu care se poate colabora. Am decis să începem și să vedem unde ajungem. Obiectivul era promovarea în prima ligă.

Ești angajat al clubului Radomiak?

– Da, sunt coordonator de proiect. Să zicem manager de proiect. Mai avem contract doi ani și jumătate și la final vom trage linie.

ADVERTISEMENT

„În liga a doua am avut cel mai buget din primele șase clasate!”

Ce buget ați avut în liga a doua?

– Din primele șase echipe, am avut cel mai mic buget! De două ori mai mic! Sunt echipe care au și șase milioane de euro buget în a doua divizie din Polonia. Lodz-ul are peste 16.000 de abonați! E alt nivel față de liga 1 din România, dar față de liga a doua de la noi! Doar că în România iei până în trei milioane de euro dacă câștigi campionatul, în timp ce în Polonia câștigătoarea primește peste șapte milioane de euro. Vorbim de o altă cultură și infrastructură.

Sunt peste noi la infrastructură?

– Hai să vă spun așa: mai mult de opt echipe din liga a doua au stadioane peste ceea ce există în România în prima ligă! 4-5 stadioane sunt peste stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova! Toate primăriile ajută echipele foarte mult. La noi primarul e lângă echipă și face toate eforturile ca echipa să fie confortabilă cu costurile deplasărilor, utilități, etc. E imaginea orașului practic. În România se întâmplă să apară proiecte de stadioane doar pe machete înainte de alegeri!

ADVERTISEMENT

„Drepturile TV în Polinia sunt duble față de cele din Liga 1!”

Care e valoarea drepturilor TV din Polonia?

– Sunt duble față de cele din Liga 1! În Polonia sunt 50 de milioane de euro plus TVA. Totuși drepturile TV din România sunt duble față de cele din Ucraina, ceea ce spune multe totuși despre interesul nostru pentru acest fenomen. Dar se poate și mai bine. În Ucraina sunt undeva la 14 milioane de euro, în timp ce în România sunt 28 de milioane de euro plus TV. De anul viitor sunt discuții să se mărească drepturile TV ale campionatului din Polinia cu 30%!

Cât de importanți sunt suporterii în Polonia?

– Foarte. Dacă nu mă înșel în România înainte de pandemie era o medie a spectatorilor de 2.600 de spectatori. În Polonia sunt 7.400 de suporteri! În vara anului viitor vom avea un stadion nou la Radom de 16.000 de locuri. Acum avem 4.800 de locuri și vindem cu 4% mai mult decât capacitatea stadionului. Și vorbim despre un oraș mic din Polinia, doar cu 200.000 de locuitori.

„Sunt trei porprietari. Oameni foarte discreți. Nu apar la televizor. E altă cultură”

Cine e patronul echipei Radomiak?

– Sunt trei proprietari care sunt asociați. Oamenii sunt mult mai profesioniști și e diferență mare față de România. Dar sunt și în România. Pentru mine fostul președinte al lui CFR Cluj, Marian Copilu, este un om foarte capabil. CFR-ul e singura echipă care s-a calificat în ultimii ani în cupele europene.

Sunt oameni foarte discreți care nu își doresc să apară. Până la urmă e doar un business care dacă e gestionat corect poate aduce profit. Nu apar la televizor, nu dau interviuri. Nu se implică în viața echipei. E altă cultură.

E prima oară când Radom a promovat în prima ligă?

– A mai fost o singură dată în 1984-1985. Ceea ce s-a reușit aici e ceva extraordinar. Obiectivul era menținerea în prima ligă dar deja s-au schimbat obiectivele.

„Ar fi cel mai mare rezultat din istoria clubului!”

Ce ar însemna să terminați în primele 3?

– Ar fi cel mai mare rezultat din istoria clubului! Și așa acum e pentru prima dată când am bătut Legia și Poznan. Echipa nu a pierdut cu niciun adversar din primele șase.

Ați adus doi jucători care au fost în Liga 1…

– Da, pe și Felipe Nascimento care . Rondon s-a acomodat foarte bine chiar dacă nu joacă tot timpul titular pentru că noi promovăm jucătorii mai tineri. Nu e lipsă de valoare. Eu îl cunosc de mulți ani pentru că l-am adus în România la Gaz Metan Mediaș. Ne ajută și în vestiar foarte mult.

Nascimento a prins acum o perioadă în care are foarte mulți portughezi în echipă. Sunt toți o familie și e o chimie între ei. E unul dintre cei mai buni mijlocași ai campionatului. Sunt două echipe din Polonia care vor să îl oferteze. Eu aș prefera să rămână până în vară. Dacă vom avea rezultate bune cred că poate juca într-un campionat mai bun.

Arcadie Zaporajanu, omul care a găsit cu Mircea lucescu la Șahtior rețeta câștigătoare cu jucătorii brazilieni și portughezi

Cum te-ai specializat pe filiera jucătorilor portughezi și brazilieni?

– Păi am început să colaborez cu care este un cunoscător al acestei piețe și a adus foarte mulți brazilieni de valoare în Ucraina la Șahtior Donețk și lucrează în continuare cu Mircea Lucescu. Am vrut să repetăm ce s-a întâmplat în Ucraina. Asta am încercat și în România și asta facem în continuare. În timp s-au creat din ce în ce mai multe relații și așa mai departe.

Ce a funcționat la Radom și nu a mers în România?

– Diferența e că echipele au tot timpul perioade și perioade. La Poli Iași am avut rezultate și echipa a ajuns în premieră în playoff, la Gaz Metan au fost rezultate și mai bune, la fel și la Hermannstadt când s-a salvat echipa de la retrogradare și a terminat playout-ul pe locul opt. La U Cluj nu am reușit. A fost un proiect total ratat. Am văzut că nu ne este locul, am greșit direcția și după două luni ne-am dat seama. Se întâmplă, nu îți iese de fiecare dată. 80% din proiecte s-au reușit.

„Sunt mulți jucători interesanți la CFR Cluj, FCSB sau Universitatea Craiova”

Aveți în vizor jucători din România?

– Sigur, urmărim mai mulți jucători. Și străini și români. Încercăm să vedem și meciurile și suntem foarte atenți. Jucătorii români au calitate și sunt mulți interesanți la CFR Cluj, FCSB sau Universitatea Craiova. Sunt campioante diferite și în Polonia e un campionat mai fizic, iar în România poate e mai tehnic. Diferența e că fotbaliștii care pleacă din Polonia confirmă în străinătate în timp ce cu românii nu prea se întâmplă asta. Ne axăm mai mult pe campionatul Braziliei. Acum s-a terminat campionatul și încercăm să aducem câțiva jucători de acolo.

De ce nu mai vin brazilieni și portughezi în România?

– Din cauza salariilor neplătite și a infrastructurii. Ceea ce în Polonia le putem oferi. Campionatul e cotat mult mai bine. Noi deja avem o înțelegere pentru un jucător de la Botafogo. Am făcut o colabărare cu ei 50%-50% dintr-un viitor transfer. Avem discuții și cu Atletico Paranaense să aducem un jucător. Cu Benfica Lisabona avem discuțții pentru jucători tineri, de la Porto avem la fel un jucător care să vină în aceleași condiții. Încercăm să colaborăm cu cluburile mari pentru că au o școală foarte bună și jucătorii vin deja pregătiți.

„Sunt cele mai mici salarii din Polonia dar mai mari decât în Liga 1”

Vă gândiți la cupele europene?

– De ce nu. Primele două tururi jucăm pe stadionul nostru, dar putem juca și pe cel al Legiei pentru că galeriile celor două echipe sunt înfrățite. E posibil să fie și în vară gata stadionul nostru. E important că autoritățile sunt aproape de noi, iar primarul vine la toate meciurile echipei de acasă și din deplasare.

Care e media salariilor la Radom?

– Sunt cele mai mici din prima ligă! Sunt totuși salari mai mari decât în Liga 1. Nu sunt însă salarii mai mici decât la CFR Cluj sau FCSB. Sunt jucători care au salarii bunicele. Rondon de exemplu a acceptat un salariu mai mic decât la CFR Cluj.

Primăria și sponsorii susțin 45% din bugetul clubului

Cât susține primăria echipa?

– Primăria asigură cam 25% din bugetul echipei, iar sponsorii 20%. Întreținerea terenulor, ocademia de juniori cu 400 de copii, utilităși, toul e aisgurat de autoritățile locale. Bugetele ar trebui să fie direcționate în proporție de 70% către salarii și reglementat acest lucru de Ligă și Federație pentru că rămân echipe în incapacitate de plată. Așa campionatul României va căpăta din nou credibilitate și vor veni jucători străini de valoare.

Colaborezi cu Adrian Ilie?

– Suntem prieteni. Are o relație foarte bună și cu Arcadie Zaporojanu. Dacă ne întâlnim la o cafea mai discutăm despre jucători dar așa între prieteni. Nu cred că se va implica la Clinceni, dar de când am venit în Polonia nu am mai ținut foarte mult legătura.

„E greu de spus dacă vor veni jucători de la Dinamo Kiev în România. Ei sunt la un alt nivel”

Arcadie va încerca să aducă jucători de la Dinamo Kiev în România?

– E greu de spus dacă vor veni jucători de la Kiev la Dinamo. Echipa lui Mircea Lucescu a ajuns la un anumit nivel. Asta trebuie să discutați cu Arcadie. Și noi am vrut să împrumutăm jucători tineri din Polonia în România, dar am decis până la urmă că e mai bine să rămână în campionatul polonez.

Ce planuri de viitor ai la Radom?

– Încercăm să nu depășim bugetele și an de an se va vedea o creștere. Noi nu încercăm să facem construcția echipei pe ceea ce preconizăm că se va încasa, ci după ce vedem de ce bani dispunem. Asta e foarte important. Investitorii vor să facă performanță ci nu profit.