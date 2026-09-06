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Octavian Popescu (23 de ani) a dat senzația pentru o perioadă că și-a revenit la forma de odinioară. Deși a fost rezervă în unele partide, acesta a avut reușite importante. În partida cu FC Botoșani, a făcut practic faza golului victoriei, marcat de Daniel Bîrligea, plecat între timp în Italia. „Tavi” a avut apoi o nouă cădere și chiar a dispărut din lot. Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit ce se întâmplă cu tânărul.

Ce decizie a luat Mihai Stoica în legătură cu Octavin Popescu: „Era căzut! Cel mai bine era să meargă o perioadă acasă”

După meciul bun cu FC Botoșani, Octavian Popescu a fost titular la Cluj, cu CFR. De această dată, în 63 de minute, nu a avut un meci extrem de strălucit. Din acel moment, fotbalistul nu a mai prins niciun minut în tricoul echipei antrenate de Marius Baciu (51 de ani). Cu UTA, FC Argeș (în Cupa României) și cu Dinamo nu a prins lotul.

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În emisiunea MM la FANATIK, managerul roș-albaștrilor a venit cu detalii de ultim moment despre jucător. Recent, în imagini surprinse la Târgoviște. Acesta este și orașul său natal. Mihai Stoica a făcut lumină în acest caz. Oficialul fostei campioane dezvăluie faptul că a purtat o discuție cu mama fotbalistului.

În afară de o boală care l-a afectat în ultimele zile, Tavi Popescu a fost și căzut psihic, mai spune Stoica. În consecință, a considerat că timpul petrecut în familie l-ar putea ajuta să depășească momentul. „(n.r. Care ar fi ultimele informații despre Tavi Popescu? A apărut într-o poză pe la Târgoviște cu cineva. Și-a revenit, e ok?) Eu am luat decizia de a-l lăsa să meargă acasă și chiar am avut o discuție cu mama lui. A avut nu doar răceala asta puternică, laringita asta care l-a pus jos, dar era și puțin căzut psihic. Așa am considerat eu, că cea mai bună variantă pentru el ca să se liniștească puțin e să stea cu părinții. Și cred că săptămâna viitoare va fi înapoi cu forțe proaspete”, spune MM.

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Va pleca Tavi Popescu împrumut la CFR Cluj? MM Stoica e ferm

Duminică, la FANATIK SUPERLIGA, pe Tavi Popescu în Gruia, la CFR Cluj. Tehnicianul a primit imediat o veste bună de la Gigi Becali. Acesta din urmă a spus că e dispus să-l dea pe tânăr la echipa din Ardeal încă de mâine (n.r. luni, 7 septembrie).

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Întrebat despre acest scenariu, Mihai Stoica a dat un răspuns ferm. „(n.r. Crezi că se pune problema ca Tavi Popescu să plece împrumut?) Eu nu vreau să plece împrumut. (n.r. Îl vezi de săptămâna viitoare la antrenamente și să se bate pentru un loc de titular) Da”, afirmă Mihai Stoica.

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