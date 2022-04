Octavian Popescu a înscris în CFR Cluj – FCSB 0-1! Câte goluri decisive are, în acest sezon, „perla” lui Gigi Becali

Octavian Popescu a fost adus la echipa de seniori a FCSB-ului, în toamna lui 2020, de la echipa secundă. Acesta mai are contract până în 2024 cu formația finanțată de Gigi Becali.

Octavian Popescu a înscris în CFR Cluj – FCSB

Octavian Popescu a înscris golul victoriei, pentru FCSB, în derby-ul cu liderul CFR Cluj. În minutul 74, extrema roș-albaștrilor a șutat din afara careului, iar Graovac a deviat mingea în propria poartă.

Cu această victorie, FCSB se apropie la două puncte de CFR Cluj, în clasamentul Ligii 1, și relansează lupta la titlul de campioană.

Echipele de start la CFR Cluj – FCSB:

CFR Cluj: Bălgrădean – Susic, Graovac, Burcă, Camora – C. Deac, Boateng, Bordeianu – Omrani, Debeljuh, Petrila

Rezerve: Hindrich – Cr. Manea, Yuri, Chipciu, Păun, Neguț, Cvek, Birligea, Dugandzic

Antrenor: Dan Petrescu

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Miron, I. Cristea, Radunovic – Ov. Popescu, Ad. Șut, Olaru – Cordea, Fl. Tănase, Oct. Popescu

Rezerve: A. Vlad – Fl. Coman, Dumiter, Edjouma, I. Stoica, V. Gheorghe, Perianu, Oaidă, Mamut

Antrenor: Toni Petrea

Octavian Popescu a fost „înger”, pentru FCSB, în alte trei partide

de la FCSB, de pe urma căruia Gigi Becali vrea să obțină zeci de milioane de euro, a marcat golul decisiv în alte trei partide, în acest sezon, pentru .

Partidele în care Octavian Popescu a marcat golul decisiv:

FCSB – Gaz Metan 2-1, în etapa a 4-a din sezonul regulat

FCSB – FC Voluntari 1-0, în etapa a 30-a din sezonul regulat

FCSB – Farul Constanța 2-0, în prima etapă din play-off

În acest moment, FCSB se află pe locul 2 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 43 de puncte obținute, la două lungimi în spatele liderului CFR Cluj.

Octavian Popescu: „Sunt bucuros că am ajuns la două puncte de ei!”

„Sunt foarte bucuros că am reușit să marchez, mai ales în derby. Sunt bucuros că am ajuns la două puncte de ei. Nu am mai câștigat de opt ani aici, e un moment bun să ne bucurăm. Suntem la mâna noastră, trebuie să câștigăm tot până la final, sper să reușim.

Am avut și eu aici un contact, sper să se analizeze, că m-a lovit. Sper la Olaru să nu fie ceva grav și să revină. Am revenit și noi, ne-au ajutat Farul și Craiova, dar noi luăm meci și cu meci și la final să ridicăm trofeul”, a declarat Octavian Popescu, la finalul meciului cu CFR Cluj.