Octavian Popescu a râs de lista de jucători convocați de Gică Hagi din SuperLiga! Ce a putut să posteze pe Instagram

Octavian Popescu râde de lista jucătorilor aleși pentru o posibilă convocare de Gică Hagi din SuperLiga. Reacție bizară a atacantului de la FCSB pe rețelele de socializare.
Iulian Stoica
21.05.2026 | 17:56
Octavian Popescu râde de lista lui Gică Hagi din SuperLiga! Postare dubioasă a fotbalistului FCSB pe internet. Foto: Colaj Fanatik
Octavian Popescu (23 ani) era văzut în urmă cu câțiva ani drept principalul produs de export din fotbalul românesc. Împins pe prima scenă a fotbalului românesc de la o vârstă fragedă, jucătorul de la FCSB impresiona prin maturitatea de care dădea dovadă în teren, lucru ce l-a împins și la echipa națională, unde a adunat 7 selecții, ultima în martie 2023.

Octavian Popescu râde de lista lui Gică Hagi din SuperLiga

Au trecut mai bine de trei ani de la ultima prezență la lotul național al lui Octavian Popescu. Forma atacantului a scăzut drastic, iar acum este doar un jucător de la lot la FCSB, în contextul în care patronul Gigi Becali visa să primească o ofertă colosală în schimbul fotbalistului născut la Nucet.

Gică Hagi se apropie de prima sa acțiune oficială pe banca echipei naționale, iar în acest sens a alcătuit o listă cu mai mulți jucători din SuperLiga care ar putea fi convocați pentru meciurile din luna iunie. În mod evident, Octavian Popescu nu se regăsea printre „tricolori”, iar acest lucru pare să îl fi deranjat.

La scurt timp după ce lista a fost publicată, jucătorul de la FCSB a reacționat pe propriul cont de Instagram unde, spre uimirea tuturor, a atașat mai multe emoticoane cu hohote de râs. Cu siguranță, Octavian Popescu și-ar fi dorit să fie din nou în vizorul echipei naționale, însă evoluțiile sale din acest sezon nu îl recomandă.

Reacția lui Octavian Popescu. Foto: captură Instagram
Octavian Popescu, de la titular în echipa națională la doar un gol în acest sezon

Octavian Popescu a impresionat în fotbalul românesc încă de la o vârstă fragedă. În stagiunea 2020/2021, la doar 17 ani, atacantul devenea marea surpriză din tabăra roș-albaștrilor. Cu o zestre de patru goluri și opt pase decisive în acel sezon, tânărul fotbalist l-a făcut pe Gigi Becali să spere la sume de transfer fabuloase în schimbul noii sale „perle”.

Evoluțiile lui Tavi Popescu au continuat în aceeași notă pentru încă un sezon, astfel că site-urile de specialitate îl cotau la 4 milioane de euro pe când avea doar 19 ani. Reușitele sale l-au propulsat și la echipa națională mare, la care a bifat 7 apariții martie 2022 – martie 2023. Ulterior, forma atacantului s-a prăbușit.

În sezonul în curs, Octavian Popescu a adunat 39 de meciuri în toate competițiile pentru FCSB, ce-i drept în majoritatea cazurilor a fost introdus din postura de rezervă, și a reușit să marcheze doar un gol. Atacantul a fost folosit în opt partide în play-out și a livrat un gol și o pasă decisivă.

  • 600.000 de euro este cota lui Octavian Popescu
  • 224 meciuri, 26 de goluri și 26 de pase decisive a adunat atacantul pentru FCSB
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
