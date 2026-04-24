Tavi Popescu dă din casă după golul din FCSB – Petrolul 3-1: „Am vrut să plec împrumut”. De când nu mai marcase pentru roș-albaștri. Update

Octavian Popescu (23 de ani) era văzut ca o mare speranță a fotbalului românesc pe vremea când avea doar 18 ani. La cinci ani distanță de atunci, când ar trebui să fie în cea mai bună formă a sa, Octavian Popescu reușește cu greu să se mai ridice la valoarea sa din anii anteriori. Fotbalistul lui FCSB a profitat de o greșeală în apărarea petrolistă și a pus capăt unei serii fără gol de aproape un an.

Octavian Popescu a trecut printr-o formă foarte slabă în ultimul an și este conștient de acest lucru. „Perla” lui Gigi Becali recunoaște că s-a gândit chiar să plece împrumut, însă a renunțat la această variantă. Cu assist și gol în ultimele două meciuri, extrema stângă de la FCSB crede că este pe drumul cel bun și are încredere că echipa se poate califica în Conference League. Ca adversar în baraj, Tavi Popescu și-ar dori să întâlnească Rapid.

„Este primul meu gol, dar nici nu am jucat atât de mult. Am jucat doar câte 5-10 minute, dar măcar nu am terminat sezonul fără gol. M-am antrenat foarte bine în ultima luna și așteptam să vină și golul. Sunt pe drumul cel bun, mai ales că prind din ce în ce mai multe minute. Am dat assist cu Farul, acum gol…

Nu am nicio explicație de ce nu am jucat până acum, dar mi-am recăpătat încrederea. Am fost în criză un an de zile. Vedem ce va fi în continuare, nu pot să spun după un meci sau două că am depășit această perioadă. Astăzi, adversarii nu au ieșit din jumătate. Putem învinge orice echipă de play-off. Mi-aș dori să jucăm împotriva celor de la Rapid la baraj.

Chiar dacă a plecat Mirel Rădoi, noi suntem o echipă unită și am arătat-o astăzi. În această perioadă m-a ajutat toată lumea. Toți au fost lângă mine. Mi-am dorit să plec împrumut, dar am renunțat la idee. (n.r. – De ce?) Pentru că am renunțat. Vreau să redevin titular”, a declarat Octavian Popescu, la

Octavian Popescu, aproape un an fără gol pentru FCSB. Când a înscris ultima dată

FCSB a rămas fără antrenor, însă a început cum nu se putea mai bine primul meci cu Lucian Filip pe banca tehnică. Campioana ultimelor două sezoane a înscris rapid prin Tănase, din penalty, iar Octavian Popescu a dublat avantajul echipei sale câteva minute mai târziu.

Fotbalistul de 23 de ani a reînceput să prindă minute în tricoul lui FCSB, iar el a reușit să și înscrie în meciul cu Petrolul Ploiești. El a recuperat o minge în jumătatea adversă după care a plecat în viteză spre poarta lui Bălbărău și l-a executat la colțul lung.

Această reușită pune capăt unei serii incredibile. Este primul gol al său din acest sezon, iar precedenta sa reușită este din play-off-ul sezonului trecut. Mai exact, el înscria o „dublă” în poarta lui Dinamo, în meciul din data de 5 mai 2025, câștigat de roș-albaștri cu scorul de 3-1.

Octavian Popescu, invizibil în 2026. Câte minute a jucat în acest an

Deși forma sa este într-o continuă scădere de câteva sezoane, „Perla” lui Gigi Becali aproape că nu mai avea loc să intre nici măcar de pe bancă, însă astfel de reușite îi pot readuce încrederea și îl pot aduce pe drumul cel bun.

Până la etapa precedentă, care a fost singura din acest an în care a prins mai mult de 45 de minute pe teren, Octavian Popescu a evoluat doar 237 de minute în 17 meciuri în toate competițiile pentru FCSB. În cinci partide a fost rezervă neutilizată, iar în trei dintre ele a fost introdus în ultimele 5 minute.