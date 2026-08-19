Octavian Popescu, apărat de omul care l-a desființat în trecut: „Așa te vreau! Nu mai ești slugă, ești bărbat”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Florin Prunea îl apără pe Octavian Popescu: „I-a dus în cupele europene și toți se iau de el”

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Octavian Popescu a fost introdus pe teren abia în minutul 83 al partidei cu FC Botoșani, însă și-a făcut imediat simțită prezența. În minutul 90+6, mijlocașul a pătruns în careu și a centrat perfect în fața porții, de unde Daniel Bîrligea a marcat golul decisiv, de 3-2. Imediat după fluierul final, Tavi a pornit nervos către vestiare, într-un gest prin care a dorit să-și arate nemulțumirea de faptul că nu joacă mai mult.

„Sunt supărat că nu joc titular sau că am jucat puține minute, așa și la meciul cu Sepsi. Cred că nu merit asta”, a spus fotbalistul după meci.

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Florin Prunea îl apără pe Octavian Popescu: „I-a dus în cupele europene și toți se iau de el”

Octavian Popescu după ieșirea necontrolată. Au fost, însă, și voci care l-au lăudat pentru curajul de a-i înfrunta pe contestatari.

Unul dintre aceștia a fost, surprinzător, fostul internațional Florin Prunea, . De data aceasta, fostul portar consideră că Octavian Popescu a procedat corect, asemenea unui jucător cu personalitate care își cere dreptul de a fi titular, după prestațiile solide din ultima perioadă.

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„Puștiule, îmi retrag tot ce am spus despre tine. Îmi place cum te manifești. Bravo lui, abia acum ești bărbat. Bravo ție, Tăviță! Are dreptate! Nu că înjură, dar are dreptate, ai personalitate, de abia acum nu mai ești slugă. Așa te vreau, o să vedeți ce bine o să joace ăsta mic de acum încolo.

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Bravo lui, să nu mai stea să îl înjure ăia toți, și patronul, și toată lumea. Bine i-a făcut și lui Baciu. Foarte bine, puștiule, așa se face! Răspunde-le pe teren! Păi stai, mă, el îi duce în cupele europene și toți se iau de el. O să joace din ce în ce mai bine, că a fost o eliberare pentru el, are personalitate.

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După aceea, te duci pe blat, fii băiat deștept, te duci la antrenor și îi spui: «Iartă-mă, Mister, sunt și eu nervos, sunt om». Dacă o faci și pe asta ești și mai șmecher. Să se ducă și să își ceară scuze. Și-a spus punctul de vedere”, a spus Florin Prunea, conform .