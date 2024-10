Octavian Popescu, aplaudat la scenă deschisă după Muntenegru U21 – România U21: „A făcut ambele faze pe un teren execrabil”

Fotbalistul campioanei României a marcat un gol și a dat o pasă decisivă, însă omul meciului a fost Louis Munteanu, care a marcat trei goluri. Totuși, Mihai Stoica a explicat motivul pentru care consideră că Tavi Popescu merită să fie numit omul meciului.

Octavian Popescu, aplaudat la scenă deschisă după Muntenegru U21 – România U21

Octavian Popescu a fost aplaudat la finalul meciului dintre România U21 și Muntenegru U21, partidă în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

„De ce așa pare că sunt ironic cu Louis Munteanu? Poate așa vrei tu, ca să bagi bățul prin gard. Pentru mine, omul meciului, trebuie să fie primit de un fotbalist care să facă ambele faze.

Octavian Popescu a făcut ambele faze pe un teren execrabil, el a pasat genial, a și marcat și s-a apărat extraordinar. Eu sunt foarte bucuros și pentru că Pantea a centrat la un gol, a dat o centrare excelentă.

Asta e opinia mea, e pagina mea de Facebook, pot să îmi pun poze și de când eram mic. Dacă era pagina oficială a clubului era altceva”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

Daniel Pancu l-a felicitat pe Tavi Popescu

La finalul meciului cu Muntenegru U21, . Selecționerul României U21 a trecut peste un moment tensionat din trecut cu fotbalistul FCSB-ului, care s-a ridicat la nivelul așteptărilor:

„Totul se demonstrează pe teren, sunt tineri, dar trebuie să fie mai puțină inconstanță și mai multă calitate. Eu cu toți fotbaliștii am o relație specială, chiar și cu Tavi Popescu.

Eu sper să dea Louis Munteanu tot trei goluri și la următoarele meciuri. La toți încerc să le transmit că și eu am fost un jucător de mare calitate la vârsta lor.

Am fost și eu destul de capricios și cu cât am reușit să rezolv mai repede mai multe probleme cu mine, am ajuns la un nivel înalt și la echipa națională mare”.