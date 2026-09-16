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Adrian Mutu (47 de ani) s-a pronunțat cu privire la situația lui Tavi Popescu (23 de ani). Fotbalistul care a fost împrumutat de FCSB la gruparea greacă Levadiakos ar fi consumat gaz ilariant și ar fi ajuns la Spitalul Obregia după ce ar fi avut o atitudine recalcitrantă față de polițiști. Totul s-ar fi petrecut înainte de meciul FCSB – UTA de pe 30 august, pe care fotbalistul l-a ratat.

Reacția lui Adrian Mutu, după ce Tavi Popescu ar fi inhalat gaz ilariant. „Briliantul” a dat vina pe FCSB

Adrian Mutu susține că și cei de la FCSB au o parte din vină, în cazul în care informațiile despre Tavi Popescu ar fi reale. „Cine scrie ar fi bine să aibă niște dovezi, pentru că nu ar fi frumos și etic. Ăla se inhalează, nu se face altceva. Și nu e doping. Ideea e că, dacă s-a ajuns la situațiile astea, probabil nu s-a avut grijă de el. Cu siguranță!

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Un semn de întrebare ar trebui să-și pună și cei de la FCSB, pentru că scapă printre degete niște adevărate talente, pe care chiar ei le numesc ‘Hagi’ și așa mai departe. Ok, e vina lor (n.r. a fotbaliștilor), dar poate e și vina noastră, ca adulți, că ar trebui să îi protejăm mai bine. Gigi știe tot ce se întâmplă acolo, de la A la Z. Știe tot despre Tavi Popescu”, a declarat fostul mare atacant la .

Gigi Becali a negat că Octavian Popescu ar fi consumat gaz ilariant

a negat ferm informațiile apărute în spațiul public cu privire la substanțele pe care le-ar fi consumat . „Pentru asta nu te internează. Astea erau droguri? Habar nu am. Dacă nu erau droguri și dacă nu l-a internat sau arestat înseamnă că nu este, dacă l-au lăsat liber. A, nu este ilegal? Eu nu știu, habar nu am despre ce e vorba. Și dacă să spunem că aș ști, eu pot să vorbesc lucrurile astea dacă nu știu sigur ceva?

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Eu să vorbesc? Ce treabă am eu să vorbesc? A făcut ceva care este ilegal. El s-a prezentat tot timpul, a fost foarte punctual la antrenamente. Dacă ei spun acum minciunile astea, vai ce mincinoși oameni, nu-mi vine să cred, ce minciuni, Doamne ferește! Nu-mi vine să cred că oamenii pot să mintă în halul ăsta. Se poate așa ceva? Să minți în halul ăsta? Cum să vină cu dovezi despre asemenea minciuni. Cum să vină cu dovezi, dacă sunt minciuni? Ce dovezi?”, a declarat patronul FCSB-ului.