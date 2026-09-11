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Victor Becali, dur cu Octavian Popescu: „Drum bun! Să își facă ordine în cap!” Marea problemă a fotbalistului de la FCSB

Transferul lui Octavian Popescu la Levadiakos este ca și făcut. Fotbalistul FCSB-ului, care va juca un sezon în Grecia, a primit un sfat prețios de la Victor Becali
Cristian Măciucă
11.09.2026 | 13:21
Victor Becali dur cu Octavian Popescu Drum bun Sa isi faca ordine in cap Marea problema a fotbalistului de la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Victor Becali, dur cu Octavian Popescu: „Drum bun! Să își facă ordine în cap!”. Marea problemă a fotbalistului de la FCSB. FOTO: Fanatik
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Victor Becali a transmis un mesaj dur la adresa lui Octavian Popescu, jucătorul de la FCSB. Agentul a declarat că fotbalistul trebuie să își facă ordine în cap, subliniind că acesta a avut oportunități pe care nu le-a valorificat. „Drum bun! Acolo sunt antrenori care îl cunosc, care l-au avut”, a spus Becali.

Victor Becali, critic cu Octavian Popescu

Octavian Popescu se desparte după șase ani de FCSB. FANATIK a anunțat în exclusivitate că „șeptarul” va fi împrumutat la Levadiakos până la finalul sezonului 2026-2027. La gruparea situată în prezent pe ultimul loc în Superliga elenă, Tavi Popescu va încasa un salariu lunar de 15.000 de euro.

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„El trebuie să își facă ordine în cap. Asta ar trebui în primul rând. Acolo sunt antrenori care îl cunosc, care l-au avut. Poate fi o șansă pentru el, dacă știe să profite de șansă. În viață, când îți apar niște oportunități, trebuie să fii capabil să profiți de ele. Asta depinde de el. Altfel se va întoarce aici și o va lua de la capăt la FCSB.

Eu nu știu cine îl sfătuiește, că noi nu mai avem treabă cu el. A ajuns la un nivel mult prea mare ca să mai aibă nevoie de sfaturile noastre (n.r. – ironic). Dar e tot timpul nedreptățit. El mereu când trebuie să joace, nu joacă. Când a meritat să joace, a jucat. Și a jucat chiar foarte bine acum la început. Oamenii, când dau de bine… Știți cum e, unde-i bine nu-i de mine. Cam asta se întâmplă cu Tavi”, a spus agentul FIFA.

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Tavi Popescu va fi împrumutat la Levadiakos

FCSB și-a pus mari speranțe în Octavian Popescu. Gigi Becali visa să îl vândă cu 50.000.000 de euro pe fotbalistul din Nucet. Cariera lui Tavi a luat-o însă pe o pantă descendentă. În 234 de meciuri pentru roș-albaștri, Popescu a marcat 28 de goluri și a oferit 30 de assist-uri. „În primul rând trebuie să își facă ordine în capul lui și în viața lui. În viața de fotbalist, dacă nu ai liniște nu poți juca nici fotbal. Asta i-aș spune eu dacă ar fi. Dar probabil că el știe mai bine decât mine sau noi toți. E viața lui, consecințele vor fi tot ale lui”, a declarat Victor Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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