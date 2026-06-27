Octavian Popescu, de neoprit în cantonamentul din Olanda! Imagini spectaculoase cu fotbalistul de la FCSB. Video

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FCSB își desfășoară în această perioadă cantonamentul de vară. Jucătorii roș-albaștrilor trebuie să acumuleze foarte mult, în contextul în care debutul în preliminariile UEFA Conference League bate la ușă. Fără , fotbaliștii se pregătesc la intensitate maximă.

Octavian Popescu, de neoprit în cantonamentul din Olanda

Jucătorii de la FCSB vor să evite situația din sezonul trecut, când au ratat în premieră calificarea în play-off, iar în acest sens se pregătesc mai bine ca niciodată în cantonamentul de vară din Olanda. Ambițiile din acest sezon ating cote înalte, în contextul în care Gigi Becali dorește atât calificarea în cupele europene, cât și titlul în SuperLiga.

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Antrenorul Marius Baciu pare să îi fi găsit „cheița” lui Octavian Popescu, jucător care a impresionat în meciurile de baraj pentru calificarea în UEFA Conference League. , iar fotbalistul pare să fi înțeles oportunitatea pe care o are la FCSB.

Clubul roș-albastru a publicat primele imagini din stagiul de pregătire, iar Octavian Popescu pare să se afle în formă maximă. În videoclipul afișat de FCSB, atacantul a fost surprins în momentul în care făcea mai multe „duble”. Pe lângă tehnica deosebită, Popescu și-a etalat tatuajele fără egal.

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Octavian Popescu dă semne de revenire la FCSB

Octavian Popescu a impresionat în fotbalul mare încă de la o vârstă fragedă. În stagiunea 2020/2021, la doar 17 ani, tânărul atacant devenea marea revelație din lotul campioanei en-titre. Cu un bilanț de patru goluri și opt pase decisive în acea perioadă, fotbalistul l-a făcut pe Gigi Becali să viseze instant la un transfer pe o sumă astronomică.

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Forma excelentă a lui Tavi Popescu s-a menținut și în stagiunea următoare, pe când fotbalistul avea doar 19 ani. Prestațiile solide i-au deschis rapid și porțile primei reprezentative a României, unde a strâns 7 selecții în intervalul martie 2022 – martie 2023. Din păcate, după această perioadă de vârf, randamentul tânărului atacant a cunoscut un regres.

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În stagiunea recent încheiată, Octavian Popescu a bifat 43 de prezențe pentru FCSB în toate competițiile, însă majoritatea aparițiilor sale au venit de pe banca de rezerve. Atitudinea jucătorului pare să se fi schimbat totuși de la numirea lui Marius Baciu pe banca tehnică, atacantul marcând un gol superb contra lui FC Botoșani la baraj.