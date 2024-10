Octavian Popescu, după „dubla” reușită în FCSB – Gloria Buzău 3-2: „Dacă sunt alb în cap, tot știu să dau o pasă”

. Formația „roș-albastră” a câștigat, scor 3-2, partida disputată pe Arena Națională.

Octavian Popescu a reușit o „dublă”

. „Decarul” bucureștnilor nu mai marcase din luna septemrbie a anului 2023.

„Mă bucur foarte mult că am reușit să marchez și să îmi ajut echipa. Am dat un gol frumos. Nu am mai marcat de un an de zile, trebuia să vină și golul până la urmă. Eu am trecut printr-o perioadă grea cu accidentarea, încă nu sunt recuperat 100%, îmi trebuie să joc mai mult.

M-am simțit foarte bine, la încălzire am executat două lovituri libere și l-am rugat pe Șut să mă lase să bat. A ieșit bine. Sper să revin, am mai multă încredere și să mi se dea mai multă încredere, iar eu voi răsplăti pe teren.

În Grecia am făcut un meci foarte bun. În campionat, echipele din față ne-au ajutat și ele, au făcut egal, Rapid chiar a și pierdut. Sper să acumulăm puncte.

Am început mai greu, în fiecare an începem mai greu pentru că avem și Europa. O să ne revenim pe parcurs, sunt convins de asta.

Convocarea la națională mi-a dat și ea încredere. Sper să ajut echipa și să ne calificăm”, a declarat Octavian Popescu, după FCSB – Gloria Buzău 3-2.

Octavian Popescu, după FCSB – Gloria Buzău 3-2: „Am vrut să fac o schimbare de look”

Octavian Popescu a vorbit și despre criticile primite după ce și-a vopsit părul și a apărut înaintea partidei cu PAOK cu un nou look.

„Am vrut să fac o schimbare de look, asta nu înseamnă că nu mai știu să joc fotbal. Nu am băgat în seamă discuțiile, dacă sunt alb în cap, tot știu să dau o pasă”, a mai declarat Octavian Popescu, după FCSB – Gloria Buzău 3-2.

Situația din clasament după FCSB – Gloria Buzău 3-2

După victoria bifată în fața celor de la Gloria Buzău, FCSB a urcat până pe poziția a șaptea în clasamentul SuperLigii, având 16 puncte acumulate în primele 11 jocuri disputate. Elevii lui Charalambous au un meci în minus disputat: duelul cu FC Botoșani din etapa a 4-a.

De cealaltă parte, Gloria se situează pe ultimul loc în ierarahia SuperLigii. Buzoienii au doar 10 puncte acumulate în primele 12 runde și deja se gândesc la lupta pentru evitarea retrogradării.