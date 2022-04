Octavian Popescu e cu ochii pe Cristiano Ronaldo după încă un gol decisiv la FCSB: “Sper să ajung măcar la jumătatea lui”

FCSB a dat lovitura în Gruia, unde nu mai câştigase din 2014, iar Octavian Popescu a fost din nou eroul “roş-albaştrilor”. Fotbalistul de 19 ani a marcat, în minutul 74, şi a redeschis lupta la titlu, în Casa Pariurilor Liga 1, înainte de startul returului în play-off.

Ce a spus Octavian Popescu după CFR Cluj – FCSB 0-1

La finalul meciului CFR Cluj – FCSB 0-1, Octavian Popescu era fericit după încă marcat, mai ales că acesta a venit într-un derby care contează în lupta pentru titlul de campioană a României.

ADVERTISEMENT

“Mă bucur că am reușit să câștigăm, suntem la mâna noastră. Trebuie să obținem toate punctele până la final. Au făcut un joc dur astăzi. Ne-au ajutat și Craiova, și Farul să revenim.

Trebuie să luăm meci cu meci şi la final să ridicăm trofeul. Noi am dat totul să câștigăm. Nu mă gândesc la Ronaldo, sper să ajung măcar la jumătatea lui. Mai am mult de muncă”, a declarat Octavian Popescu după CFR Cluj – FCSB 0-1.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase: “Nu suntem copilaşi cum credeau unii”

Florin Tănase, golgeterul celor de la FCSB, a susţinut că echipa a câştigat derby-ul cu CFR Cluj pentru că au evoluat mai agresiv contra campioanei României. În plus, atacantul de 27 de ani a vorbit şi de .

“Un meci foarte greu, le mulțumim suporterilor care au venit alături de noi. Dacă marcam în debutul reprizei secunde, reușeam să mai înscriem apoi și stăteam liniștiți. Dar e bine că s-a terminat așa și ne-am apropiat de ei. CFR Cluj e o echipă solidă, cu jucători experimentați.

ADVERTISEMENT

Dacă nu ești agresiv contra lor, câștigă. Azi ne-am bătut, am arătat că și noi suntem o echipă care luptă, nu copilași cum credeau unii. Dacă noi câștigăm în următoarele meciuri, ei cred că se vor încurca și vom aborda altfel ultimul meci”, a spus Florin Tănase.

Iulian Cristea. “Am venit foarte montaţi”

Defensiva FCSB-ului a reuşit un meci foarte bun în derby-ul cu CFR Cluj, după ce ardelenii au reuşit să aibă un singur şut pe poartă pe durata meciului. Iulian Cristea, care a făcut cuplu cu Andrei Miron în centrul apărării, a susţinut că el şi colegii lui au venit montaţi în Gruia.

ADVERTISEMENT

“A fost un meci greu, ne așteptam. Am venit foarte montați și am reușit să câștigăm. Toată echipa a jucat foarte bine și am câștigat. Ne bucurăm că am reușit să micșorăm distanța. Sunt multe meciuri grele, luăm fiecare în parte și vrem să fim pe primul loc”.