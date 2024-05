„Octavian Popescu este mai tehnic decât Florinel Coman”! Cine e jucătorul de la FCSB care nu s-a ferit de comparaţii

Proaspăt campion, Ştefan Târnovanu alături de colegul său, Florinel Coman, au fost invitaţi la emisiunea „Întrebaţi şi voi”, de la . Acolo, portarul celor de la FCSB a făcut o remarcă ce l-a deranjat puţin pe starul roş-albaştrilor.

Comparaţia făcută de Târnovanu: „Octavian Popescu este mai tehnic decât Florinel Coman”

Aflat în emisiune alături de Florinel Coman, portarul celor de la FCSB a fost pus să compare abilităţile tehnice ale colegilor săi. Ştefan Târnovanu a surprins când a declarat că-l vede pe Octavian Popescu mai tehnic decât Florinel Coman.

„Depinde ce înţelegem prin talent. Coman şutează senzaţional, are o forţă foarte mare, are picioare foarte bune, are viteză. Tavi e mai tehnic, parcă. E mai rafinat, e mai uşor în dribling, îl poate face şi pe loc. Cred că asta e diferenţa. Coman o ia în faţă, şi-o face pe şut şi dă la poartă”

Aripa roş-albaştrilor nu a putut să rămână indiferentă la declaraţiile colegului şi s-a apărat. „Eu aş spune că sunt mai talentat decât Tavi Popescu”

„Nu merge doar cu atât, doar cu talentul”

Florinel Coman, pus în această situţie, a declarat următoarele: „Eu driblez mai mult, driblez pe poartă, să-mi las o portiţă să finalizez. Nu ştiu să spun exact. Cei care sunt de-o viaţă în fotbal văd lucrurile astea. Eu aş spune că sunt mai talentat decât Tavi Popescu. Şi el poate spune că e mai talentat. Ideea e că nu merge doar cu atât, doar cu talentul”.

Jucătorii de la FCSB au trecut peste presiunea oferită de titlu şi au petrecut la maxim după partida de sâmbătă, cu CFR Cluj. După fluierul final, băieţii antrenaţi de Elias Charalambous au primit titlul de campioni în faţa a 54.673 de spectatori, record all-time pentru Arena Naţională.

Statisticile jucătorilor de la FCSB, Florinel Coman şi Octavian Popescu

Cota de piaţă a lui Florinel se ridică la 6 milioane de euro, conform Transfermarkt, Octavian Popescu fiind cotat la doar 3 milioane, cel din urmă fiind cu 5 ani mai tânăr. La capitolul prezenţe, ambii jucători au sezon bun, Florinel Coman a evoluat în 38 de partide pentru FCSB în campionatul ce stă să se termine, iar colegul său în 39.

La capitolul reuşite, jucătorul venit de la Viitorul se impune clar: 19 goluri şi 10 pase de gol, pe când are doar 3 goluri şi 3 pase decisive.

19 goluri şi 10 pase decisive a reuşit Florinel Coman în 38 meciuri din actualul sezon

3 goluri şi 3 pase decisive are Octavian Popescu la FCSB în 39 jocuri în actualul sezon