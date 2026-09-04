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Octavian Popescu a fost în centrul unui adevărat scandal la FCSB după ce a lipsit de la mai multe antrenamente și nu a răspuns telefoanelor, situație care a dus inclusiv la excluderea sa din lot înaintea meciului cu UTA. Gigi Becali a dezvăluit acum, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, ce s-a întâmplat mai exact și că motivul absențelor lui Tavi Popescu este unul de natură medicală.

Gigi Becali a explicat ce a pățit Octavian Popescu în ultima săptămână

În ultimele zile s-a discutat intens despre absențele lui Octavian Popescu de la antrenamentele FCSB și despre faptul că fotbalistul cu greu a putut fi contactat de membrii din staff. Situația a generat numeroase semne de întrebare, mai ales după ce s-a aflat că jucătorul nu s-a prezentat la câteva antrenamente.

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Gigi Becali a lămurit, însă, situația și a explicat că Tavi Popescu nu a lipsit din cauza unei atitudini neprofesioniste, ci pentru că a traversat o perioadă în care s-a confruntat cu o gripă severă. Fotbalistul se află acum sub tratament și este monitorizat de medicul echipei: „Deci Tavi Popescu a avut o gripă foarte severă, el săracul a avut probleme și acum îl tratează, se vindecă, nu știu ce îi mai face doctorul echipei“, a anunțat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a explicat Octavian Popescu motivul pentru care nu a mai ajuns la antrenamentul FCSB

. Conform celor spuse de Gigi Becali, Tavi Popescu a ratat unul dintre antrenamentele FCSB-ului, întrucât nu s-a trezit la timp, iar din acest motiv nu a fost trecut pe foaia de joc pentru meciul cu UTA, încheiat cu victoria la limită a arădenilor.

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De asemenea, Becali precizase că Tavi Popescu a acuzat și o răceală. Totuși, patronul FCSB a rămas destul de sceptic: „Tavi Popescu zice că e foarte bolnav, răcit, nu a putut să vină. Poate să vină mâine să ne arate cât de bolnav este el. Așa a zis el, dar știu eu ce face el? Că lumea nu mai e normală la cap“.

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Dumitru Dragomir, reacție virală după absența lui Tavi Popescu de la antrenamentele lui FCSB

și a povestit, cu umor, că de-a lungul timpului a întâlnit numeroși fotbaliști care au lipsit de la antrenamente din diverse motive.

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„Se mai întâmplă, ce? Crezi că doar el e în situația sta. Câți am avut eu care lipseau și m-am dus să-i iau de acasă după șprițuri puternice. Păi cu cine joci? Dacă dai unul afară unul care greșește azi, mai greșește altul mâine, cu cine mai joci? Joc eu cu el? Trebuie să fii diplomat, să știi cum să-l iei, să-l mermelești. Ehe… a fi conducător, cu rezultate deosebite, nu e să dai cu barda-n Dumnezeu. Trebuie să ai diplomația necesară pentru un conducător, cum a făcut Bolojan.

Orice schizofrenic știe să dea o pedeapsă, orice cretin poate face asta. Nu asta e șmecheria. Interesul primează, te lupți pentru interesul comun. Care e acesta? Rezultatul final bun. Dobrin înseamnă că la Gigi și la MM nu putea juca vreodată. Îl înjura ăla pe Teașcă, dar pe MM? Și puteai juca fără el?“, a declarat Mitica Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“.

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