Octavian Popescu explică de ce a lăsat Universitatea Craiova pentru FCSB: „Am semnat fără să stau pe gânduri!”

Octavian Popescu, jucătorul lui FCSB, a oferit primul interviu din carieră pentru site-ul LPF. Printre altele, tânărul fotbalist a recunoscut că mutarea la FCSB a fost una pe care și-a dorit-o, încă de pe vremea când era legitimat la Universitatea Craiova.

A avut parte de o ascensiune rapidă în Liga 1, fiind titular constant la gruparea condusă de Gigi Becali, mai ales după plecarea lui Dennis Man la Parma. Popescu este privit drept unul dintre cei mai promițători fotbaliști din campionatul intern, iar statistica îl confirmă în ciuda vârstei fragede.

La 18 ani abia împliniți, a acumulat 18 meciuri în Liga 1, dintre care 12 în postura de titular. În această perioadă a reușit un gol, trei pase assist-uri și a obținut 3 penalty-uri pentru formația sa, fiind și cel mai tânăr marcator din acest sezon competițional.

Octavian Popescu, la primul interviu din carieră: „Am semnat fără să stau pe gânduri!”

Octavian Popescu a dezvăluit că dorința sa, încă de pe vremea când se afla la Craiova, era să ajungă la FCSB: “Am fost foarte fericit! Știam că dacă nu semnez prelungirea cu cei de la Craiova, voi ajunge aici. Am fost foarte entuziasmat de la început, era o șansă unică pe care o primeam în acel moment. Așa că am profitat de ea și am semnat fără să stau prea mult pe gânduri”, a declarat Octavian Popescu pentru site-ul lpf.ro.

Tânărul fotbalist rememorează și reacția pe care a avut-o în momentul în care a aflat că va fi convocat la prima echipă, dar și emoțiile apărute odată cu aflarea veștii că va debuta într-un meci oficial: “Sincer să fiu, nici nu mă așteptam să joc. M-au chemat la echipă după meciul cu CSA, din Liga a 3-a. Am primit mesaj să mă prezint la masă alături de echipa mare și așa am intrat în programul echipei. La pauza meciului cu FC Argeș, când antrenorul mi-a spus că voi intra pe teren, recunosc faptul că m-am emoționat. Era ceva la care nu mă așteptam, dar am încercat să-mi direcționez emoțiile către ceea ce aveam de făcut în teren. Și cred că am intrat destul de bine și fără frică.”

Tehnic și dezinvolt pe teren în raport cu cei 18 ani abia împliniți, Octavian Popescu a dezvăluit care este ritmul său viață și cum decurge o zi în baza de pregătire a echipei FCSB: “Eu locuiesc în Baza Sportivă FCSB și dedic cea mai mare parte a timpului pregătirii. Dimineața mă prezint la micul dejun alături de colegii mei, apoi avem antrenament, refacere, mănânc la prânz și apoi merg înapoi în cameră, unde mă odihnesc. Seara ies cu Ovidiu Perianu în oraș, mâncăm, mai facem cumpărături. Ceea ce face orice om normal. Nu e cazul să mă numiți vedetă, sunt un tânăr jucător și atât!”

Octavian Popescu l-a avut drept model pe Lucian Sânmărtean

Octavian Popescu l-a avut model în carieră pe Lucian Sânmărtean, dar este conștient că mai sunt anumite capitole la care trebuie să lucreze pentru a crește din punct de vedere fotbalistic: “Favoritul meu în România a fost Lucian Sânmărtean. Îmi plăcea foarte mult felul cum dribla și cum controla mingea. Pe plan internațional, îl admir foarte mult pe Neymar. Mai am de lucrat la capitolul forță, la finalizare, fiindcă nu înscriu mult deocamdată. În rest, sper să arăt pe teren ce calități am.”

În încheierea acesta speră ca suporterii să revină cât mai curând pe stadioanele din Liga 1 și a transmis un mesaj susținătorilor FCSB: “Aștept cu nerăbdare momentul în care suporterii vor reveni pe stadioane! Ne lipsesc foarte mult și, cu siguranță, mi-ar face mare plăcere să evoluez în fața lor. Ar fi un imbold pentru mine și pentru colegii mei.”

Popescu s-a născut 27 decembrie 2002, la Târgoviște, și a început drumul în carieră la școala de fotbal de la Nucet. Cotat la 350.000 de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, fotbalistul poate evolua pe orice post din compartimentul ofensiv, în spatele atacantului central.

