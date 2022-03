Octavian Popescu, „micul Neymar” de la FCSB, interviu exclusiv pentru FANATIK. „Tata, care era dinamovist, e stelist acum!”

Octavian Popescu a împlinit 19 ani pe 27 decembrie 2021. A debutat de un an și-un pic la prima echipă a celor de la , a adunat deja 60 de meciuri. Tipul e „altceva”. Toți am cam rămas cu gura căscată imediat după ce „roș-albaștrii” l-au aruncat în arena cu lei la 17 ani și 9 luni. Se întâmpla pe 20 septembrie 2020, în minutul 50 al meciului FCSB – FC Argeș 3-0, triplă Man, unul dintre fotbaliștii la care Tavi se uita cu mare admirație.

Octavian Popescu este „micul Neymar” de la FCSB. „Covid-ul” l-a aruncat nesperat de repede în arena cu lei

Criza Covid de atunci, din vestiarul FCSB, în acea „lună Backa Topola”, i-a oferit lui Popescu un debut mult mai repede decât se aștepta. De atunci a mers doar în sus. Goluri, pase, laude și roata se învârte non-stop. E diamantul actual al lui Gigi Becali. Plin de calități, dar și cu unele minusuri puse pe seama vârstei, poate ajunge un star de zeci de milioane al fotbalului românesc dacă urmează pașii corecți. Ghidonat de părinți și de impresarul Giovanni Becali, mângâiat non-stop de vorbele și încrederea patronului Gigi Becali, se poate face (foarte) mare.

FANATIK a alcătuit portretul actualei vedete de la FCSB, discutând chiar cu el în cantonamentul de la Berceni, dar și cu părinții lui Octavian sau cu oameni grei din fotbalul românesc. De unde a pornit, unde e acum, ce se vede la linia orizontului. Traiectoria pe care se proiectează „racheta de la FCSB” depinde, în cea mai mare parte, de emotivul de 19 ani.

30 iunie 2024 este data la care expiră contractul lui Octavian Popescu cu FCSB

„Bună dimineața! Eu sunt Tavi”

„Bună dimineața! Eu sunt Tavi”. Cu aceste vorbe ne întâmpină Octavian Popescu. Tocmai a terminat masa, se intersectează cu FANATIK pentru un dialog deschis, apoi se pregătește de antrenament. La cum îl vedeam la interviurile de după meciuri, ne așteptam să ne „chinuie” puțin… Să tragem de el… Ori nu-i place presa, ori îl deranjează microfoanele sau reportofoanele.

Ei bine, mereu cu zâmbetul în colțul gurii, interlocutorul nostru dovedește că-ți poți face impresii false dacă nu cunoști omul. Tavi Popescu e disponibil și glumeț. Sunt momente când simte că nu e bine să intre în prea multe detalii și intimități cu „necunoscuții”, dar e mai mult decât anticipam.

Octavian Popescu: „Nu am mai vrut să rămân la Rapid. Era liga a treia, iar eu mă vedeam mult mai sus!”

„Țin minte că mă jucam cu mingea de când eram la grădiniță. Jucam deja cu băieții mari, din clasa a 8-a! Doream eu să mă bat cu cei mai mari încă de pe atunci… Apoi, mai târziu, la școală, băteam mingea non-stop în curte și m-a văzut domnul Marius Rotaru.

M-a dus la CSȘ Târgoviște, dar nu am stat mult acolo. Plângeam de dor de casă, nu rezistam, mă întorceam imediat. Așa am ajuns la Titu, apoi toată grupa mea s-a mutat peste vreo doi ani la Nucet. Iar de la Nucet am venit la Regal, la București.

„Sunt destui jucători care au fost la Nucet, ca și mine, iar apoi au ajuns în Liga 1. Uite, Neguț care e acum la CFR Cluj, Jipa de la Chindia, Țigănașu de la Botoșani. E un centru foarte bun la Nucet” – Octavian Popescu

Am fost și la Rapid și-mi amintesc că am jucat un amical cu FC Voluntari, iar domnul Pancu m-a apreciat foarte mult. Dar nu am mai vrut eu să rămân la Rapid! Era liga a treia și mă vedeam mult mai sus!”, povestește Tavi.

Povestea celor 6 luni la Craiova lui Rotaru. „Mi-a plăcut orașul, dar nu și contractul pe care mi l-au oferit”

„Am plecat la Craiova, am stat 6 luni acolo, dar nu au vrut să dea bani pe mine și am plecat. Eram împrumutat de la Regal. Venise și pandemia, și asta a fost cu Craiova. Dar a fost important că m-a văzut domnul Pițurcă, el m-a chemat la echipa mare a Craiovei.

El i-a spus și domnului Giovanni Becali despre mine și am semnat apoi cu firma lui. Mie, sincer, mi-a plăcut în general Craiova, orașul, dar nu mi-a plăcut contractul pe care mi l-au oferit ulterior. Destul de repede după aceea am ajuns la Steaua”.

„Tata, care era dinamovist, e stelist acum. S-a bucurat când i-am dat gol lui Dinamo”

„Sunt mulți care atunci când vin la o echipă spun că țineau cu ea de mici. La mine chiar se poate verifica asta. Știu că tata a zis în FANATIK că mă ascundeam și mă bucuram când dădea gol Steaua, ca să nu mă vadă el. Așa era, dar asta pentru că el era dinamovist și nu voiam să-l supăr. Dar acum nu mai e dinamovist. Ține cu mine, e stelist, s-a bucurat când i-am dat gol lui Dinamo! Nu mai are nicio treabă cu Dinamo!

Și acum tata îmi dă sfaturi de care țin cont: să fiu serios, să mă țin de treabă că doar așa pot să ajung unde mi-am propus. Am o relație foarte bună cu părinții mei, chiar acum două zile am fost acasă”.

„Sunt mai mămos de felul meu… Țin minte cât am plâns când am plecat de acasă la București și apoi la Craiova. Am depășit momentele acelea, deși nu a fost simplu la început” – Octavian Popescu

„Azi meci cu CSA, mâine la micul dejun cu echipa mare pentru partida cu FC Argeș. Pe repede înainte”

„Îmi amintesc și acum foarte exact cum am fost chemat la prima echipă la FCSB. Avusesem cu o zi în urmă un meci cu CSA Steaua la echipa a doua. S-a jucat la noi la bază, era pe 19 septembrie. A doua zi am fost anunțat să vin la micul dejun la echipa mare, iar seara am jucat la Giurgiu cu Argeșul. Am intrat în locul lui Robert Ion după pauză…

Ăsta a fost debutul. Repede, pe repede înainte… Chiar și așa, am rămas cu picioarele pe pământ… Sunt conștient că nu trebuie să-mi pierd capul, să mă gândesc la altele, la bani, la contracte… Toate vor veni la timpul lor. Mă pregătesc, trebuie să mai muncesc la forță, unde am un minus, în rest iau totul pas cu pas”, spune Tavi.

„Va fi o luptă tare la titlu cu CFR în acest sezon. Mai e mult de jucat. Cred că se va decide în ultima etapă. Și noi am intrat cu puncte mai multe în play-off, dar nu am luat campionatul. Cel mai important este că atmosfera la noi în vestiar este foarte, foarte bună!” – Octavian Popescu

Un „răspuns” cu tupeu pentru selecționerul Edi Iordănescu: „Și Messi a fost dat dispărut la meciul PSG – Real😊”

Octavian Popescu a vorbit și despre echipa națională, considerând că momentan vrea să-și facă treaba cât mai bine la tineret.

„Sincer, eu nu mă gândesc acum la naționala mare. Cel mai bine este să joc și să am prestații bune la tineret, iar când o veni momentul să fac pasul la echipa mare, o să-l fac. Domnul Edi Iordănescu, care e selecționer și a fost antrenorul meu până acum câteva luni, mă cunoaște foarte bine”.

Așa e, îl cunoaște, dovadă că l-a și înțepat zilele trecute, când a zis că „Tavi Popescu are perioade când dispare din joc”. Ce-i răspunde acesta? „E greu să fii continuu în joc, dar eu încerc, trag de mine… Uite, și Messi a fost dat dispărut din joc la meciul PSG – Real Madrid😊”

Cât crede Tavi Popescu că ar trebui să fie prețul său. „Când văd că Wolves dă 30 de milioane pe un copil de 18 ani…”

„Eu cu domnul Gigi Becali am avut o singură discuție față în față. Atunci când am venit și am semnat cu Steaua. Mi-a zis atunci ceva ce țin minte tot timpul: să stau doar cu mingea lângă mine! În rest, aud și eu declarațiile pe care le face despre echipă, despre mine. Milioane, milioane…

Cred că arată frumos atâția bani, dar, sincer, nu știu care ar fi prețul meu. Mă gândesc și eu uneori… Iar când văd că Wolverhampton a dat peste 30 de milioane de lire pe un copil de 18 ani, ce să mai zic?”, mai spune, enigmatic, Octavian Popescu.

„Mă uit la fotbalul din vest, îmi place Anglia, dar eu mă văd în Spania, în Primera Division. Parcă jocul de acolo e mai pe gustul meu și pe calitățile mele. Sunt fan Real Madrid ca echipă, iar ca jucător sunt fan Neymar! Îmi place mult de el, de jocul lui” – Octavian Popescu

Poate lua Gigi zecile de milioane pe care le visează pe Tavi Popescu? Depinde de Tavi. Depinde de Giovanni. Depinde de echipa națională. Unii pariază deja: recordul lui Dennis Man va fi bătut de Tavi Popescu!

1,9 milioane de euro este cota actuală a lui Octavian Popescu. În iulie 2020, când a venit de la Craiova, valora 50.000 de euro!

Ce spun părinții lui Tavi Popescu despre el

FANATIK a discutat în premieră cu părinții lui Octavian Popescu. Prima oară se întâmpla imediat după debutul puștiului la FCSB, meciul de la Giurgiu cu FC Argeș. Laura și Beniamin Popescu fac dezvăluiri despre băiatul lor, mama confirmând că a moștenit de la ea emotivitatea, în timp ce tatăl, fost fotbalist, e foarte mândru că Tavi i-a călcat pe urme. Plus că a luat de la el ambiția și căpoșenia. „Dacă te amenință cineva, să nu te sperii!”, i-a transmis, mereu, tatăl.

Laura, mama lui Octavian Popescu: „Beni, o să fie fotbalist ăsta mic!”

„Octavian a fost de foarte mic atras de minge. A crescut cu mingea. Îmi aduc aminte că soțul juca la Minerul Motru și l-a văzut domnul antrenor Zahiu cu mingea și i-a spus: . Stăteam la Motru și se juca deja cu mingea la doi ani și ceva. Nu i-a pus nimeni mingea în brațe. El a ales-o!

Pe teren uită de tot. Terenul este viața lui! Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și toți mi-au spus asta: «Este un talent!». E fericit de fiecare dată când intră pe teren”.

Beniamin, tatăl lui Octavian Popescu: „Se bucura pe holuri când dădea Steaua gol, apoi venea ca un pisoi!”

„Unii sunt mai lucizi, însă el e emotiv. E ca o fetiță! Este foarte cuminte. Seamănă cu mama lui din punctul ăsta de vedere. Mă bucur că m-a urmat pe mine, ba chiar joacă la Liga 1, la cel mai titrat club din România: Steaua București. Nu poți ajunge acolo dacă n-ai valoare!

Eu nu încetez să îl învăț și să îi dau sfaturi. Știu ce înseamnă fotbalul, chiar dacă n-am jucat la Liga 1, dar am jucat în perioada anilor ’90, când Liga a doua era la un nivel mult mai ridicat decât acum! Am mare încredere în el! Seamănă cu mine, e arțăgos, îmi place că nu se sperie de joc, e lucid, nu se panichează și gândește jocul. E cel mai important la un jucător: inteligența.

Voiam să îl testez când juca Steaua, să văd cum trăiește el meciurile! Și când dădea Steaua gol, ieșea din cameră și se bucura pe hol! Că nu putea să se bucure cu mine, pentru că mă făceam că îl bat! Și când se întoarcea venea ca un pisoi!. Îmi zicea: «Pleacă, mă! Lasă-mă în pace! Eu vreau să joc la Steaua! Pentru mine Steaua e singura echipă!»”.

Ce cred oamenii de fotbal despre Tavi Popescu

Adrian Porumboiu: „Luați-i pe Coman, Moruțan, Man, înmulțiți cu o sută și nu dă valoarea lui ăsta mic!”

„Pentru mine Octavian Popescu este un fenomen. Și am văzut și eu ceva jucători la viața mea, zic… Știe cu mingea, are niște «frâne» foarte bune, e fantastic. Caută mingea, e prieten cu ea… De fapt, mai bine zis, mingea e prietenă cu el. E jucător-spectacol… creează spectacol, aduce spectatori, ridică pulsul tribunei.

Are scânteie, se vede că are geniu de fotbalist dacă ai ochi format în fenomen. De la Gică Hagi eu n-am mai văzut așa talent în România… Are exact stilul lui Lucian Sănmărtean, dar, atenție, și ceva în plus: viteză. Copilul ăsta are și viteză, și calități… Luați-i pe Coman, Moruțan și Man, înmulțiți cu o sută și nu dă valoarea lui ăsta mic…”

Cornel Dinu: „Seamănă cu Dumitrache, dar noi eram pe modelul «Beatles»”

„Uitați-vă ce calitate, cum ține mingea la picior! Are ceva extraordinar acest Octavian Popescu, iar de când evoluează mi-au sărit în ochi multe detalii. Mă doare că seamănă cu prietenul meu Dumitrache, dar el nu avea această frizură franciscană… Noi purtam pe atunci modelul «Beatles»”.

Ilie Dumitrescu: „Are un lucru rar: intră în adversar ca să obțină ceva”

„Îmi place foarte mult pentru că este un jucător cerebral, inventiv, are personalitate, știe când să scoată adversari din joc, acceptă jocul, se informează înainte să intre în posesie. Are un lucru pe care nu-l au mulți fotbaliști: intră în adversar ca să obțină ceva!”

Gigi Becali: „Un geniu ca Tavi Popescu vine o dată la 30-40 de ani”

„Eu consider că Hagi e cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar ce tind să cred e că Tavi Popescu îl va întrece. E o «blasfemie» pentru că e tânăr, dar având în vedere ce face pe teren, cum driblează, cum se lipește mingea de el și ce atitudine are, plus plecarea de pe loc, e posibil să-l depășească pe Hagi.

I-am spus lui Meme: «Mi-e frică să nu ni-l fure cineva cu 30-40 de milioane». Cu suma asta l-ar fura, e jucător de peste 100 de milioane! Nu-l dau acum. Poate 30 de milioane m-ar îndoi, dar pe 20 vă dau cuvântul meu că nu-l dau. O piesă ca asta, un astfel de geniu, vine o dată la 30-40 de ani”.

Dorinel Munteanu: „Nici Adi Mutu nu avea o așa lejeritate la ultima pasă”

„Știți foarte bine că eu sunt foarte scump cu laudele, nu arunc ușor vorbe, dar acest tânăr talentat arată altceva decât avem noi în România. Apreciez la el foarte mult lejeritatea cu care execută ultima pasă în adâncime, mai ales în situații limită, în careu, ca și cum ar avea foarte mare experiență.

Din generația mea, de la Hagi, nici chiar Adi Mutu, dar de la Hagi n-am mai văzut așa o lejeritate de a juca în adâncime sau de a da ultima pasă”.

Cum a plecat Tavi Popescu de la Craiova și a semnat la FCSB

Beniamin Popescu dezvăluie pentru FANATIK și cum și a semnat aproape imediat cu FCSB.

„Noi ne doream să meargă cu Giovanni Becali. Ne-a spus că singura soluție e să aibă impresar! A văzut potențial în el și de asta l-a și semnat. I s-a vorbit de talentul lui, ce fel de persoană e…

Mie mi-a plăcut la Craiova! Erau orientați să crească tineri… Asta a fost condiția: să semneze și să rămână acolo. Dar l-au forțat să semneze prelungirea ca să îl bage în teren! , spunea Tavi.

I-a spus în față: Și cu noi în mașină… Am auzit tot! Foarte mult m-am enervat, pentru că eram acolo! Ne-am dus de l-am luat de la școală. Apoi, sfătuit de Giovanni Becali, a mers și a semnat cu FCSB”, povestește tatăl noii vedete de la FCSB.