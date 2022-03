Selecționerul U21 Florin Bratu încearcă să-l convingă pe Edi Iordănescu să i-l lase pe Octavian Popescu: „Ne batem pe el!”

Florin Bratu a vorbit și despre jucătorii pe care îi are în vedere de la FCSB, dar și despre Jovan Markovic, care se află în aceeași situație ca Tavi Popescu, adică este dorit și de Edi Iordănescu la naționala mare a României.

Selecționerul U21 Florin Bratu încearcă să-l convingă pe Edi Iordănescu să i-l lase pe Octavian Popescu

Florin Bratu, selecționerul U21, a recunoscut că încearcă să îl convingă pe Edi Iordănescu să i-l lase pe Octavian Popescu pentru meciurile națuionalei de tineret.

FANATIK de a-l debuta pe Tavi Popescu la naționala mare, în meciurile amicale cu Grecia și Israel.

„Tavi Popescu e pe lista amândurora, ne batem pe el. Vom vedea. M-am întâlnit cu Pintilii, am câțiva jucători în minte.

E Tavi Popescu, Ianis Stoica, Perianu, mai era și Șerban. Ei ar fi. Orice e posibil, este pe ambele liste și Jovan Markovic”, a spus Florin Bratu, la TV .

„Îmi plac antrenamentele lui Toni Petre!”

și a recunoscut că a participat la câteva antrenamente ale FCSB-ului, fiind mulțumit de felul în care Toni Petrea își pregătește jucătorii:

„Eu știu că jucătorii sunt mulțumiți de Toni Petrea. E un nivel bun de motivare, eu am fost, am participat la antrenamentele lui Toni Petrea, chiar îmi place ce am văzut.

Nu degeaba a venit Toni Petrea. Dacă ne amintim, o parte din jucători au fost întrebați cine să vină la FCSB după plecarea lui Todoran”.

„Au mai fost oferte de 8-10 milioane în trecut pentru el și Gigi nu l-a mai vândut. Nu cred că e momentul să fie vândut.

Eu cred în dezvoltarea lui, a bifat prima condiție să devină un lider la echipă, pe urmă trebuie să aibă realizări în cupele europene și să se impună și la națională.

Abia apoi putem să vorbim despre un transfer bun în străinătate. Din punct de vedere fizic a crescut în ultimul timp. Nu cred că Gigi va vinde pe 8-10 milioane de euro!”, a spus și Ilie Dumitrescu.