Sport

Octavian Popescu, fostul favorit al lui Gigi Becali, salariu uluitor la FCSB. Exclusiv

Unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali aștepta zeci de milioane de euro traversează o perioadă delicată la FCSB. Inclusiv salariul său este „în staționare” de 4 ani! Gigi Becali „a uitat” de el, Octavian Popescu parcă „a uitat” fotbalul!
Cristi Coste
23.06.2026 | 07:44
Octavian Popescu fostul favorit al lui Gigi Becali salariu uluitor la FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Fotbaliștii de la FCSB Octavian George Popescu, Valentin Crețu și Risto Radunovic se salută la vizita medicală ce se desfășoară la Green Life Medical Center din Chiajna, luni 22 iunie 2026. © FOTO: Razvan Pasarica / SPORT PICTURES
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Octavian Popescu se pregătește să înceapă al 7-lea sezon la FCSB. A fost prezent la vizita medicală și va pleca în cantonamentul din Olanda. Jucătorul de 23 de ani, născut la Nucet, a venit la formația lui Gigi Becali în vara lui 2020. A avut un debut fulminant, cota i-a crescut mult în primii doi ani, apoi a început regresul pentru jucătorul devenit favoritul lui Becali la FCSB.

Octavian Popescu are unul dintre cele mai mici salarii la FCSB! Gigi Becali a uitat de el de patru ani!

Evoluțiile modeste ale mijlocașului ofensiv au avut repercusiuni și asupra contractului pe care-l are la FCSB. Din informațiile FANATIK, Tavi Popescu are unul dintre cele mai mici salarii de la FCSB. El a rămas cu cei 8.000 de euro lunar pe care i-a obținut de la Gigi Becali acum 4 ani, în toamna lui 2022!

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Atunci Tavi Popescu era pe val, făcuse două sezoane foarte bune la FCSB. Ca urmare, Gigi Becali nu a stat pe gânduri și i-a dublat salariul celui pe care era convins că va lua 20-30 de milioane de euro. Din sezonul 2022/2023 salariul lui Tavi Popescu a crescut de la 4.000 la 8.000 de euro. Ceea ce e deprimant pentru jucător este că de atunci nu i s-ar mai fi umblat la leafă!

Este rezultatul scăderii de formă a lui Tavi Popescu. El și-a pierdut statutul de favorit al patronului, care îi dăduse cadou și o mașină de 30.000 de euro în perioada în care aveam de-a face cu „Super-Tavi”. Acum Becali l-ar da și pe câteva sute de mii de euro, dar nu există ofertă pe adresa lui Tavi Popescu.

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Tavi Popescu este departe de salariile pe care le aveau greii FCSB, Florin Tănase și Darius Olaru

Salariul lui Tavi Popescu la FCSB a rămas la nivelul de acum 4 ani și pentru că cifrele sale au mers mereu în jos. Atinsese cea mai mare cotă din carieră în iunie 2022, 4 milioane de euro, apoi a urmat căderea continuă. În acest moment Tavi Popescu e cotat de transfermarkt la 600.000 de euro, adică de 7 ori mai puțin decât acum 4 ani.

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Tavi Popescu este printre cei mai slab plătiți din vestiarul FCSB. El este la nivelul lui Cercel, care are 7.000 de euro, și care tocmai a fost împrumutat de FCSB la Farul, de unde fusese adus anul trecut. În comparație cu greii din vestiarul FCSB, Tavi Popescu este departe.

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Darius Olaru, care a plecat la Union St. Gilloise, avea 25.000 de euro pe lună, la fel cum este plătit golgheterul Daniel Bîrligea. Cei mai bine plătiți jucători de la formația lui Gigi Becali sunt (au fost?!) Florin Tănase și Mamadou Thiam. Fostul jucător de la U Cluj pleacă, iar Tănase așteaptă un semn de la Gigi Becali ca să știe dacă mai rămâne la FCSB sau acceptă oferta din China de 1,3 milioane de euro.

  • 2 goluri a marcat Octavian Popescu în ultimul sezon pentru FCSB: unul decisiv în barajul cu FC Botoșani, celălalt în partida din play-out cu Petrolul
  • 226 de meciuri a jucat Tavi Popescu pentru FCSB în 6 sezoane: a marcat 27 de goluri, având și 26 de assist-uri
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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