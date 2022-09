Octavian Popescu, încrezător după remiza din meciul România U21 – Olanda U21 0-0: ”Trebuie să închegăm o echipă”

Elevii lui Emil Săndoi au obținut o în fața reprezentativei din ”Țara Lalelelor”, după înfrângerea categorică din partida cu Spania.

Octavian Popescu, laudă apărarea după România U21 – Olanda U21 0-0

La finalul întâlnirii România U21 – Olanda U21 0-0, Octavian Popescu a vorbit despre faptul că noul selecționer trebuie să construiască cât mai repede o echipă competitivă, deoarece turneul final al Euro 2023 se apropie cu pași repezi.

”Sunt foarte fericit că sunt îndrăgit de cei tineri. Am făcut o partidă bună mai ales pe plan defensiv și am avut și două ocazii foarte mari să marcăm, dar e bun și egalul. Nu are așa mare importanță rezultatul pentru că sunt amicale.

Mai mult ne ajută să închegăm o echipă, să facem un grup frumos. Este foarte important pentru că vedem la ce nivel suntem, să fim pregătiți pentru Euro 2023.

Mister este un antrenor foarte bun, e un grup frumos, are grijă de noi, sper să facem lucruri frumoase împreună. Gazonul a fost foarte slab și se putea mai bine”, a declarat Popescu.

Tavi Popescu, promite revenirea la forma maximă

Jucătorul de 19 ani, care pentru această acțiune nu a mai prins lotul naționalei de seniori, s-a arătat extrem de fericit pentru , dar dezamăgit pentru retrogradarea în Divizia C a Ligii Națiunilor.

”Sunt foarte fericit că au reușit să câștige, dar păcat că am retrogradat în Divizia C. E o victorie la scor, importantă, e foarte bine. Cea mai mare mândrie de până acum pe care am trăit-o este când mi se cântă imnul”, a spus Tavi Popescu.

Considerat de mulți cel mai mare talent oferit de fotbalul românesc în ultima perioadă, jucătorul de la FCSB a avut , dar crede că va reuși să iasă cât mai curând din această pasă neagră.

”Sunt pregătit și sper să ne revenim la echipa de club și să facem din nou rezultate bune și să câștigăm la fel ca înainte. Am avut o perioadă proastă, nici acum… Sper să ies din perioada proastă, să mă impun și sper să marchez și să le ofer colegilor pase decisive”, a încheiat Octavian Popescu.