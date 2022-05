Octavian Popescu, jucătorul cu cea mai mare creștere din Liga 1. Cum îi surclasează pe Claudiu Petrila și Rareș Ilie

Cota lui Octavian Popescu a explodat în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1, mai ales și a ajuns să fie evaluat la trei milioane de euro, conform Transfermarkt.

Octavian Popescu e de departe fotbalistul cu cea mai mare creștere din Casa Pariurilor Liga 1

„Perla” lui Gigi Becali a fost comparată de Ioan Andone într-un cu Gheorghe Hagi și Nicolae Dobrin, iar pentru Tavi Popescu cifrele vorbesc de la sine.

ADVERTISEMENT

În aprilie 2021, Octavian Popescu valora doar 700.000 de euro. Un an mai târziu, cota sa de piață a crescut aproape de patru ori, cu 2.300.000 de euro, ceea ce spune multe despre potențialul său uriaș.

Doar în actualul sezon din Casa Pariurilor Liga 1, cota lui s-a mărit cu 1,1 milioane de euro, la mare distanță de alți doi fotbaliști din Liga 1: Claudiu Petrila (21 de ani, CFR Cluj) și Rareș Ilie (19 ani, Rapid). Împreună, sunt trei dintre jucătorii în care toată lumea își pune speranțe că vor putea ajunge cu adevărat fotbaliști și să schimbe fața echipei naționale.

ADVERTISEMENT

Octavian Popescu, Claudiu Petrila sau Rareș Ilie? De partea cui sunt cifrele

Spre deosebire de Octavian Popescu, cota lui Claudiu Petrila a crescut în acest sezon cu aproximativ 800.000 de euro, până la 1,4 milioane. Rareș Ilie nu valora mai mult de 125.000 de euro la startul sezonului, iar acum cota lui a crescut de aproape șapte ori: 700.000 de euro.

Dacă luăm în calcul doar ultima actualizare a cotelor de piață, Octavian Popescu îi surclasează pe Claudiu Petrila (+300.000 de euro) și Rareș Ilie (+250.000 de euro), în timp ce cota „perlei” FCSB a crescut aproape de patru ori mai mult (+1.100.000 de euro).

ADVERTISEMENT

Deși este considerat de unii oameni de fotbal că are un potențial mai mare decât Octavian Popescu, cota de piață a lui Rareș Ilie are o creștere mai mică decât cea a lui David Miculescu (+300.000 de euro) sau Jefte Betancor (+300.000 de euro).

Octavian Popescu conduce și conform cifrelor InStat

Indicele InStat este cu siguranță unul dintre cele mai bune repere atunci când vine vorba de a contabiliza și analiza evoluția și performanțele unui jucător și este bazat pe niște algoritmi foarte clari.

ADVERTISEMENT

Și aici cifrele arată clar că Octavian Popescu este lider detașat cu 240 de puncte, urmat de Claudiu Petrila (231), în timp ce Rareș Ilie e ultimul dintre cei trei(211).

ADVERTISEMENT

Realizările lui Tavi Popescu, Claudiu Petrila și Rareș Ilie în acest sezon

Octavian Popescu , înscriind singurul gol al echipei lui Toni Petrea în victoria împotriva lui CFR Cluj din Gruia, al patrulea meci în care a punctat decisiv. În acest sezon, Tavi Popescu a jucat 34 de meciuri și a reușit nouă goluri și patru pase decisive. Tavi are deja două meciuri la naționala de seniori, alte două selecții la România U23 și patru partide la naționala de tineret, cu care a participat la Campionatul European de la Budapesta, unde nici Petrila, nici Ilie nu au fost convocați.

„Octavian Popescu are talent cât carul! În duelul unu contra unu, din cinci dueluri va câștiga patru cu oricare fundaș. Are o calitate nativă extraordinară, driblează foarte bine și are sânge rece la vârsta lui. Nu e deloc umflat! M-am bucurat pentru el că Edi Iordănescu l-a debutat la națională. Ilie Balaci sau Hagi nu și-au așteptat rândul. Vorbim de un jucător care poate să ajungă în viitor la un asemenea nivel” – Ioan Andone, în exclusivitate

a jucat în acest sezon pentru CFR Cluj 37 de meciuri și a reușit 9 goluri și 5 pase decisive. Extrema stângă are nouă meciuri în cupele europene și a reușit primul său gol cu Randers, în grupele Conference League, spre deosebire de Tavi Popescu, care are doar două meciuri în Europa. Petrila are și cinci meciuri la naționala U21.

„Petrila e cel mai bun jucător și se va vinde pe o sumă mai mare decât propovăduiește un «înțelept», pe sute de milioane. Petrila este cel mai bun jucător pentru fotbalul de afară. Nu se vorbește despre el, pentru că ăia de la Cluj nu spun că îl dau cu 20-30 de milioane. Să țineți minte că Petrila se va vinde cel mai bine dintre toți tinerii despre care se spune că vor pleca pe sute de milioane”, a declarat Adrian Porumboiu, în exclusivitate, .

este noul idol din Giulești, iar face tot ce îi stă în putință ca să îl țină cu picioarele pe pământ, după cum a declarat-o în atâtea rânduri. Mijlocașul ofensiv a evoluat în 35 de meciuri și are 6 goluri și 9 pase decisive. A jucat 12 meciuri pentru România U19, unde a marcat de două ori și a pasat decisiv o dată. Dezavantajul său major e că evoluează în play-out și nu are niciun meci în cupele europene.

„Octavian Popescu se face fotbalist. De la Mutu poate doar Rareș Ilie l-ar putea întrece pe Popescu. Are capacitate de efort mai mare decât Octavian Popescu. Poate n-are aceeași personalitate, dar are fizic mai bun, capacitate de efort foarte mare. Îl știu de la 12 ani” – Dumitru Dragomir