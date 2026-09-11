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Grecii au reacționat după ce au aflat că Octavian Popescu va semna cu Levadiakos! Cum l-au numit pe fotbalist

Presa din Grecia a reacționat la vestea că Octavian Popescu va evolua pentru Levadiakos. Cum l-au numit elenii pe fotbalistul care o va părăsi pe FCSB.
Bogdan Mariș
11.09.2026 | 23:08
Grecii au reactionat dupa ce au aflat ca Octavian Popescu va semna cu Levadiakos Cum lau numit pe fotbalist
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Grecii au reacționat după ce au aflat că Octavian Popescu (23 de ani) va semna cu Levadiakos. FOTO: Sport Pictures
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Octavian Popescu (23 de ani) va fi împrumutat de FCSB la formația greacă Levadiakos, unde va lucra din nou sub comanda lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii. Mutarea a fost analizată în presa din Grecia, iar jurnaliștii l-au descris pe internaționalul român, care se va afla la prima experiență în străinătate.

Cum l-au descris grecii pe Octavian Popescu

Site-ul gazzetta.gr a analizat sosirea lui Octavian Popescu la Levadiakos. „Deși inițial părea că încercarea clubului Levadiakos de a-l transfera pe Octavian Popescu s-a lovit de un obstacol, aceștia au reușit în cele din urmă să ajungă la un acord cu FCSB și să-l aducă în rândurile lor.

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Antrenorul cipriot Elias Charalambous și asistentul său, Mihai Pintilii, au fost cei care și-au dorit cu ardoare acest jucător, care, cu câțiva ani în urmă, era una dintre cele mai mari speranțe ale fotbalului românesc”, au notat aceștia. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate joi, 10 septembrie, toate detaliile despre plecarea fotbalistului de la FCSB în Grecia.

Levadiakos, start teribil în Grecia

Levadiakos a câștigat pe teren prima partidă oficială disputată în noul sezon, 2-0 cu Asteras Tripolis în Cupa Greciei, însă echipa pregătită de Elias Charalambous ar urma să piardă meciul la „masa verde” în cazul în care nu va avea câștig de cauză la TAS. În campionat, Levadiakos ocupă ultimul loc în clasament după 3 etape.

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Formația la care evoluează Mihai Lixandru, Adrian Șut și Juan Bauza a pierdut toate meciurile disputate până acum, fără să marcheze vreun gol: 0-4 cu PAOK, 0-2 cu Panathinaikos și 0-2 cu Panetolikos. În etapa a patra, Levadiakos va evolua pe terenul celor de la Kifisia, duminică, 13 septembrie, de la ora 21:00.

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