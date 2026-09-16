Sport

Ce șanse are, de fapt, Tavi Popescu să joace la Levadiakos. Echipa lui Charalambous a transferat trei fotbaliști pe postul pariului lui Gigi Becali

Împrumutul la Levadiakos i-ar putea oferi lui Octavian Popescu șansa de a-și relansa cariera. Drumul către un post de titular se anunță complicat. Cum arată concurența pe care o va avea fostul favorit al lui Gigi Becali
Cristian Măciucă
16.09.2026 | 13:53
Ce sanse are de fapt Tavi Popescu sa joace la Levadiakos Echipa lui Charalambous a transferat trei fotbalisti pe postul pariului lui Gigi Becali
SPECIAL FANATIK
Ce șanse are, de fapt, Tavi Popescu să joace la Levadiakos. Echipa lui Charalambous a transferat trei fotbaliști pe post cu pariul lui Gigi Becali. FOTO: Fanatik
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Octavian Popescu (23 de ani) a fost cedat sub formă de împrumut, în Grecia, la Levadiakos, până la finalul sezonului 2026-2027. Fotbalistul, care a fost considerat multă vreme unul dintre marile pariuri ale lui Gigi Becali (68 de ani), va începe o nouă aventură, însă drumul către un loc de titular în echipa lui Elias Charalambous (45 de ani) nu se anunță deloc simplu.

Tavi Popescu, concurență serioasă la Levadiakos. Trei fotbaliști transferați pe postul său

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate transferul lui Octavian Popescu la Levadiakos, formație care, în prezent, ocupă ultimul loc în Superliga elenă. Fotbalistul FCSB-ului va fi antrenat în Grecia de foștii săi tehnicieni, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, și va fi din nou coleg cu Adrian Șut și Alexandru Pantea. Gigi Becali e convins că Tavi Popescu își va reveni după împrumutul la Levadiakos, dar concurența pe post ar putea reprezenta un obstacol important.

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Nu mai puțin de patru fotbaliști au fost aduși pe poziția pe care evoluează românul,dintre care trei au fost aduși în această vară. Astfel, rămâne de văzut dacă mutarea în campionatul elen îi va garanta lui Tavi Popescu și minutele de joc pe care și le dorește. În actuala stagiune, fotbalistul din Nucet a jucat 8 meciuri pentru FCSB, reușind să ofere patru pase decisive și să marcheze un gol.

La Levadiakos, Octavian Popescu, care dă cel mai bun randament în flancul stâng al atacului, se va lupta pentru titularizare cu Dimitrios Emmanouilidis (25 de ani), Mahamadou Balde (19 ani), Agustín Urzi (26 de ani) și Panagiotis Symelidis (33 de ani). Primii trei au sosit în această vară la formația lui Charalambous, în timp ce Symelidis evoluează din 2022 la Levadiakos.

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Emmanouilidis a sosit gratis după despărțirea de Asteras Aktor, în timp ce Balde și Urzi sunt împrumutați până la finalul sezonului de la PAOK Salonic, respectiv FC Juárez. Dintre extremele stânga ale lui Levadiakos, cel mai bine cotat fotbalist e Agustín Urzi, 800.000 de euro, urmat de Octavian Popescu, 600.000 de euro. Mahamadou Balde valorează 300.000 de euro, în timp ce veteranul Symelidis e cotat la 125.000 de euro.

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Când ar putea debuta Octavian Popescu la Levadiakos

Până acum, niciunul dintre fotbaliștii cu care se va lupta Octavian Popescu nu a dat randament. Levadiakos e singura echipă din Grecia care nu a dat niciun gol în primele patru etape. Situația e una critică pentru formația antrenată de Elias Charalambous, care se află pe locul 14 (ultimul), cu un singur punct. Popescu ar putea debuta în tricoul „verzilor” în următoarea etapă de campionat. Pe Levadiakos o așteaptă însă un duel de foc. Duminică, de la ora 17:00, „lanterna roșie” va primi vizita vicecampioanei Olympiacos.

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  • 600 de mii de euro e cota de piață a lui Octavian Popescu, potrivit transfermarkt.com
  • 1,80 m este înălțimea lui Tavi Popescu
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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