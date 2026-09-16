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Octavian Popescu (23 de ani) a fost cedat sub formă de împrumut, în Grecia, la Levadiakos, până la finalul sezonului 2026-2027. Fotbalistul, care a fost considerat multă vreme unul dintre marile pariuri ale lui Gigi Becali (68 de ani), va începe o nouă aventură, însă drumul către un loc de titular în echipa lui Elias Charalambous (45 de ani) nu se anunță deloc simplu.

Tavi Popescu, concurență serioasă la Levadiakos. Trei fotbaliști transferați pe postul său

formație care, în prezent, ocupă ultimul loc în Superliga elenă. Fotbalistul FCSB-ului și va fi din nou coleg cu Adrian Șut și Alexandru Pantea. Gigi Becali e convins că Tavi Popescu își va reveni după împrumutul la Levadiakos, dar concurența pe post ar putea reprezenta un obstacol important.

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Nu mai puțin de patru fotbaliști au fost aduși pe poziția pe care evoluează românul,dintre care trei au fost aduși în această vară. Astfel, rămâne de văzut dacă mutarea în campionatul elen îi va garanta lui Tavi Popescu și minutele de joc pe care și le dorește. În actuala stagiune, fotbalistul din Nucet a jucat 8 meciuri pentru FCSB, reușind să ofere patru pase decisive și să marcheze un gol.

La Levadiakos, Octavian Popescu, se va lupta pentru titularizare cu Dimitrios Emmanouilidis (25 de ani), Mahamadou Balde (19 ani), Agustín Urzi (26 de ani) și Panagiotis Symelidis (33 de ani). Primii trei au sosit în această vară la formația lui Charalambous, în timp ce Symelidis evoluează din 2022 la Levadiakos.

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Emmanouilidis a sosit gratis după despărțirea de Asteras Aktor, în timp ce Balde și Urzi sunt împrumutați până la finalul sezonului de la PAOK Salonic, respectiv FC Juárez. Dintre extremele stânga ale lui Levadiakos, cel mai bine cotat fotbalist e Agustín Urzi, 800.000 de euro, urmat de Octavian Popescu, 600.000 de euro. Mahamadou Balde valorează 300.000 de euro, în timp ce veteranul Symelidis e cotat la 125.000 de euro.

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Când ar putea debuta Octavian Popescu la Levadiakos

Până acum, niciunul dintre fotbaliștii cu care se va lupta Octavian Popescu nu a dat randament. Levadiakos e singura echipă din Grecia care nu a dat niciun gol în primele patru etape. Situația e una critică pentru formația antrenată de Elias Charalambous, care se află pe locul 14 (ultimul), cu un singur punct. Popescu ar putea debuta în tricoul „verzilor” în următoarea etapă de campionat. Pe Levadiakos o așteaptă însă un duel de foc. Duminică, de la ora 17:00, „lanterna roșie” va primi vizita vicecampioanei Olympiacos.

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