Sport

Octavian Popescu, la un pas de CFR Cluj! Marius Șumudică a explicat cum a picat transferul: „Era ultima zi!”

Octavian Popescu a fost foarte aproape de transferul la CFR Cluj, așa cum dezvăluie Marius Șumudică. De ce, în cele din urmă, mutarea nu s-a concretizat
Răzvan Rădulescu
10.09.2026 | 16:12
Octavian Popescu la un pas de CFR Cluj Marius Sumudica a explicat cum a picat transferul Era ultima zi
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Cât de aproape a fost Octavian Popescu de a merge de la FCSB la CFR Cluj? Foto: colaj Fanatik.
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Octavian Popescu a fost la un pas de a schimba echipa. Marius Șumudică a declarat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că îl vrea pe jucătorul de la FCSB la CFR Cluj. Mai mult decât atât, tot la FANATIK, Gigi Becali și-a dat acordul ca fotbalistul intrat într-un con de umbră la FCSB să meargă în Gruia. În cele din urmă, transferul a picat.

De ce a picat transferul lui Octavian Popescu la CFR Cluj! Ce explicații a dat Marius Șumudică

În vârstă de 23 de ani, Octavian Popescu nu a fost în lotul FCSB-ului pentru ultimele 3 partide cu Dinamo și UTA în campionat, dar și cu FC Argeș în Cupa României. MM Stoica a dezvăluit pentru FANATIK că fotbalistul care evoluează în extrema stângă a plecat din București din cauza unor probleme de sănătate, dar și pentru că este căzut psihic.

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Marius Șumudică s-a interesat de Octavian Popescu pentru o posibilă venire la CFR Cluj. Era vorba despre un împrumut, însă în cele din urmă mutarea nu s-a concretizat. De altfel, fosta „perlă” a lui Gigi Becali a fost dorită și de Levadiakos, echipa lui Charalambous și Pintilii din Grecia.

„Octavian Popescu, da, a fost aproape de CFR Cluj. S-au întâmplat mai multe. Practic era ultima zi de transferuri. Eu am încercat să dau de el, nu am reușit. Am vorbit cu Gigi Becali, voia să-l împrumute, dar în final nu s-a concretizat”, a declarat Marius Șumudică, la conferința de presă premergătoare meciului Sepsi – CFR Cluj.

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Marius Șumudică, încântat de alegerea lui Andrei Cordea: „O să aibă tot respectul meu”

Andrei Cordea, unul dintre jucătorii de bază ai lui Marius Șumudică la CFR Cluj, a fost aproape de transferul la Universitatea Craiova în ultimele zile de mercato din SuperLiga. În cele din urmă, nici această mutare nu s-a concretizat, deoarece, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Alin Toșca, fostul fotbalist de la FCSB și actualul impresar al lui Cordea, a cerut 150.000 de euro în plus la semnătura jucătorului.

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„Mă bucură ce caracter are Cordea. Toți, care sunt aici, conștientizează că până la data intrării în insolvență, se vor pierde niște bani. El și-ar fi recuperat banii de la Craiova, și chiar mai mulți, dar a ales să rămână la CFR Cluj. Din punctul ăsta de vedere, jos pălăria. Este un jucător de grup, care merită tot respectul și îl va avea din partea mea”, a mai spus „Șumi”.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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