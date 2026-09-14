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Octavian Popescu a fost cedat de FCSB, sub formă de împrumut, la Levadiakos. Nici nu a fost prezentat oficial bine de greci, că talentatul fotbalist român a primit o veste neplăcută în privința antrenorului Elias Charalambous.

Elias Charalambous, pe făraș la Levadiakos chiar după venirea lui Octavian Popescu

Levadiakos, echipa pregătită de Elias Charalambous, din actuala ediție de campionat duminică, 13 septembrie. Cu Adrian Șut și Alexandru Pantea titulari, Levadiakos a bifat doar un 0-0 în deplasarea cu Kifisia în etapa a 4-a din SuperLiga Greciei. La finalul partidei, , noua achiziție a formației sale.

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A doua zi, , însă l-a „primit” cu o veste neplăcută. Mai exact, Elias Charalambous se află sub o presiune uriașă. După patru etape scurse din SuperLiga Greciei, Levadiakos are parte de un început de sezon absolut dezastruos și este „lanterna roșie” a campionatului. Echipa fostului tehnician de la FCSB a adunat un singur punct, după egalul amintit anterior, și a stabilit un record negativ rușinos: este singura formație din prima ligă a Greciei care nu a marcat nici măcar un gol în actuala stagiune.

Cu un golaveraj șocant de 0-8, presa elenă notează că scaunul lui Charalambous se clatină periculos. „Dacă golurile și victoriile nu vin imediat, rămânerea lui Elias Charalambous pe banca echipei va deveni incertă”, au scris grecii. Pentru Levadiakos nu urmează însă un adversar facil. Mai exact, pe 20 septembrie, Olympiacos este gigantul care îi iese în cale.

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Octavian Popescu, mesaj ferm la plecarea de la FCSB

Cu un start de sezon bun, Octavian Popescu a întâmpinat noi probleme la FCSB și a ieșit din nou din planurile primei echipe. FANATIK anunțase în exclusivitate faptul că va merge în Grecia, la Levadiakos. La plecarea din România, jucătorul a transmis că își dorește să își confirme din nou talentul la echipa elenă și că ”.

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„Sunt motivat să ajung din nou în top și sper să ajung din nou la echipa națională. Sper ca Charalambous și Pintilii să mă ajute și eu să-i ajut pe ei. Nu a fost greu să iau decizia. Pentru un fotbalist e important să joace. Eu nu știam de transfer. Și de aceea i-am dat mesaj lui MM Stoica. Ca să știu dacă să-mi fac bagajul. Eu normal că am vrut să plec. Nu îmi pare rău, le doresc mult succes. Ce restart să-mi dau? Mi-am dat. Am patru pase de gol și un gol în 6-7 meciuri. Acum sper să fie bine”, afirma Octavian Popescu la părăsirea României.

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Gigi Becali fusese de acord să își cedeze jucătorul și , însă mutarea a picat. „perlei” fostei campioane a României la formația din Gruia.