Octavian Popescu, moment cutremurător după ce a câștigat titlul cu FCSB! „A pus” medalia de campion la „gâtul” fostului coleg care a murit: „Te iubesc! Și îmi e dor de tine”. Foto

Octavian Popescu, jucătorul celor de la FCSB, încă este afectat de decesul fostului său coleg, Luca Manolache, care, din nefericire, s-a stins din viață mult prea repede, la doar 19 ani. Fotbalistul a postat o imagine cu chipul acestuia pe rețelele de socializare și a ținut să îi dedice un mesaj cu totul special.

Tavi Popescu, gest din inimă pentru fostul său coleg, Luca Manolache

El se confrunta cu grave probleme de sănătate, iar inima sa a cedat în urma unui stop cardiorespirator. Totul s-a întâmplat într-o benzinărie.

Fotbalul românesc a fost cutremurat de această veste. Luca Manolache juca la Metaloglobus, fiind împrumutat de la FCSB. El a adunat selecții pentru toate nivelurile de juniori ale României, până la U19.

Octavian Popescu a fost extrem de afectat de această veste. Fotbalistul de la FCSB postează adesea fotografii cu chipul fostului său prieten și coleg. Miercuri, pe 21 mai, el a făcut un gest de clasă: a editat medalia de campion la gâtul lui Luca și a scris: „Te iubesc! Și îmi e dor de tine.”

El joacă cu o pereche de apărători personalizate cu fața lui Luca Manolache, pentru a-și aduce aminte de fostul său prieten.

Mihai Stoica: „Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Câteodată, viața e cruntă”

„Mie nu îmi vine să cred că nu am știut de problemele lui. Că am așa oameni pe lângă mine – de fapt, ăia din academie – pe care îi acuz din toată inima că știau și nu ne-au spus. Nici mie, nici lui Alin Stoica. Nu se poate! Știau că are probleme, măcar pentru că știau că îl simpatizam foarte mult pe copil.

Măcar spune, nu știi niciodată cum poți să schimbi soarta. Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Câteodată, viața e cruntă. Să nu apuci să trăiești la 19 ani”, declara Mihai Stoica după decesul lui Manolache.