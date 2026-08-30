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Octavian Popescu nu a ajuns la antrenament pentru că nu s-a trezit! Gigi Becali, stupefiat: „Dacă nu-i disciplină, afară pe loc!” Exclusiv

Gigi Becali a confirmat, la FANATIK SUPERLIGA, un episod incredibil care l-a avut în prim-plan pe Octavian Popescu. Fotbalistul de la FCSB a ratat un antrenament pentru că nu s-ar fi trezit.
Adrian Baciu
30.08.2026 | 14:55
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EXCLUSIV FANATIK
Octavian Popescu nu a ajuns la antrenament pentru că nu s-a trezit. Gigi Becali confirmă episodul de la FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
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Octavian Popescu, un fotbalist important de la FCSB în ultimele sezoane, a fost „actor” într-un episod de-a dreptul incredibil. Gigi Becali a confirmat faptul că tânărul de 23 de ani a ratat un antrenament la echipa lui Marius Baciu (51 de ani) pentru că nu s-a trezit. Ce mesaj dur are patronul pentru jucătorii indisciplinați de la echipa sa.

Gigi Becali nu mai acceptă acte de indisciplină la FCSB și amenință că dă afară orice jucător, indiferent de nume

FCSB, în prezent pe locul 3 în ierarhia SuperLigii, dă piept cu UTA Arad, duminică, de la ora 21:00, pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște. Elevii lui Marius Baciu (51 de ani) vin după un eșec și o evoluție modestă la Cluj, cu CFR. La meciul contra „Bătrânei Doamne”, fosta campioana nu se va baza pe câteva piese grele din anii trecuți.

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Florin Tănase (31 de ani) și Vali Crețu (37 de ani) sunt deja istorie la FCSB. Gigi Becali (68 de ani) a confirmat, la FANATIK SUPERLIGA, plecările celor doi titulari din sezoanele trecute. În aceeași emisiune de duminică, 30 august, patronul roș-albaștrilor a punctat faptul că, pentru ca echipa să aibă rezultate, trebuie să impună disciplina la echipă.

Trebuie să-i mai dojenesc. Și trebuie să impun disciplina, că dacă nu-i disciplină la echipă, nu contează că poate să fie și Ionică, Mitică, oricine. Afară! Îi dau afară imediat, pe loc. Dar treaba e că trebuie să îi și încurajez, că sunt copii. Și-s copiii mei. Păi ce, eu îi batjocoresc pe copiii mei? Eu le dau încredere copiilor mei”, a afirmat Becali.

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Moment incredibil la FCSB cu Octavian Popescu în prim-plan. Fotbalistul nu a ajuns la antrenament pentru că nu s-a trezit

Patronul FCSB spune că mai are în echipă și „copii” ceva mai neatenți, care, uneori, nu respectă programul de antrenament. „Eu îi înalț pe copiii mei în ceruri. Și îi fac milionari pe copiii mei, dar nu pe toți. Pe cei care, cât de cât, au minte. Dacă unul, de exemplu, n-are minte și nu se scoală să vină la antrenament. Și nici nu vine, deloc, și nu știe nimeni de el și nu răspunde. Apoi, dacă n-are minte, eu n-am ce să-i fac”, a spus șeful FCSB.

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Întrebat dacă a avut de a face cu astfel de situații de indisciplină, Becali a dezvăluit că un jucător important al echipei lui Baciu s-a aflat în această postură. Mai exact, a adormit și a ratat antrenamentul. „(n.r. S-a întâmplat asta? Au apărut informații legate de Tavi Popescu) Cam așa s-a întâmplat”, a spus patronul roș-albaștrilor.

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Octavian Popescu nu a ajuns la antrenament pentru că nu s-a trezit! Gigi Becali, stupefiat: „Îi dau afară imediat. Pe loc!”. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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