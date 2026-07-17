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Octavian Popescu, pasă decisivă și penalty obținut în prima repriză dintre FCSB și FC Argeș! Piteștenii au protestat vehement la lovitura de la 11 metri

Octavian Popescu, unul dintre cei mai lăudați jucători de la FCSB în perioada de pregătire, a confirmat încă din primul meci! „Perla” lui Gigi Becali a dat un assist și a scos un penalty în prima repriză cu FC Argeș
Ciprian Păvăleanu
17.07.2026 | 23:16
Octavian Popescu pasa decisiva si penalty obtinut in prima repriza dintre FCSB si FC Arges Pitestenii au protestat vehement la lovitura de la 11 metri
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Octavian Popescu a contribuit decisiv la ambele goluri ale FCSB-ului din prima repriză cu FC Argeș. Foto: Sportpictures.eu
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Octavian Popescu (23 de ani) a fost cel mai lăudat jucător de Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, după perioada de pregătire din această vară. El i-a pasat decisiv lui Daniel Bîrligea la primul gol și a scos penalty-ul transformat de Tănase în prelungiri. Piteștenii au fost de părere că Marian Barbu a arătat prea ușor punctul cu var.

Octavian Popescu, repriză de vis în FCSB – FC Argeș

Suporterii FCSB-ului și conducerea au încredere mare în acest sezon al lui Octavian Popescu. Mihai Stoica este sigur că acesta va fi anul în care „perla” lui Gigi Becali își va depăși în sfârșit sezonul bun pe care l-a făcut pe vremea când avea doar 18 ani.

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Se pare că declarațiile nu au fost aruncate în vânt, iar extrema roș-albaștrilor a dovedit că este într-o formă foarte bună. El a centrat foarte bine din lovitură liberă la golul marcat de Daniel Bîrligea cu capul, iar în prelungirile reprizei l-a păcălit pe Oancea în careu. Contactul nu a fost unul dur, însă Marian Barbu a arătat punctul cu var fără să stea prea mult pe gânduri.

Faza a fost analizată la VAR, însă decizia a rămas cea din teren, în ciuda protestelor piteștenilor, prin vocea căpitanului Mario Tudose. Florin Tănase a „capturat” mingea și l-a executat pe Căbuz, dublând astfel avantajul echipei sale. VEZI VIDEO CU FAZA AICI

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Octavian Popescu a înscris ca în vremurile bune într-un meci amical

FCSB a disputat două meciuri de pregătire în cantonamentul din Olanda. În primul s-au duelat cu Royal Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru, iar roș-albaștrii au pierdut cu 0-4, în timp ce în cel de-al doilea au întâlnit echipa lui Cosmin Olăroiu, Al-Jazira.

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Împotriva formației din Emiratele Arabe Unite, Octavian Popescu a marcat un gol asemănător cu cele pe care le înscria în urmă cu 5 ani. Extrema lui FCSB și-a potrivit mingea perfect și a plasat mingea direct în vinclul porții, aducând victoria cu 1-0 echipei sale.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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