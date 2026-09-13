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Octavian Popescu (23 de ani) a părăsit-o pe FCSB, momentan sub formă de împrumut. Talentatul fotbalist a plecat la Levadiakos, unde va fi antrenat de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Andrei Nicolescu a povestit la FANATIK SUPERLIGA că „perla” lui Gigi Becali a fost în urmă cu aproximativ un an și jumătate pe radarul lui Dinamo.

Octavian Popescu s-a aflat pe lista lui Dinamo! Dezvăluirile lui Andrei Nicolescu

La doar 18 ani, Tavi Popescu a uimit o țară întreagă prin prestațiile sale și execuțiile de geniu. Din păcate, forma sa a continuat să scadă de la an la an începând cu următorul sezon, iar de la „speranța fotbalului românesc” a ajuns să nu mai prindă minute suficiente nici măcar la echipa de club.

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pentru a prinde minute și a-și intra în ritm, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii se vor ocupa de acest lucru. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a recunoscut că și Dinamo a fost interesată de extrema stângă în urmă cu un an și patru luni, însă nu s-a ajuns până în punctul în care conducerea „câinilor” să trimită o ofertă oficială pentru Octavian Popescu.

„Dacă de Tavi Popescu s-ar avea grijă în afara părții sportive, eu cred că este unul dintre cei mai buni fotbaliști de 2002. Eu cred că noi suntem capabili să punem ecosistemul în slujba jucătorului și cred că am fi fost capabili să-l punem și-n slujba lui. Anul ăsta nu ne-am gândit să-l aducem la Dinamo, dar anul trecut ne-am gândit să-l luăm, când avea cam același tip de probleme. Acum un an și patru luni chiar ne gândeam serios la această variantă

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Ca să fim un pic orgolioși: cred că puteam scoate mai mult din calitățile lui Tavi Popescu. Oricum, acum nici nu s-a pus problema. Acum un an și patru luni ne gândeam, dar nici măcar nu am ajuns să discutăm sau să facem vreo ofertă.”, a mărturisit Andrei Nicolescu.

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Tavi Popescu a debutat la seniori pe vremea când Andrei Nicolescu era la Rapid

Înainte de a intra în proiectul Dinamo, . Actualul președinte al „câinilor roșii” a povestit cum l-a descoperit pe Octavian Popescu la un meci de juniori și l-a adus la echipa mare a Rapidului, unde a debutat într-un amical cu FC Voluntari, avându-l antrenor pe Daniel Pancu.

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„Am fost la un meci de juniori, la care Tavi Popescu a arătat niște calități incredibile, așa că l-am dus la echipa mare. A fost luat de mânuță și dus la un meci amical cu Voluntari. L-am adus de la academia cu care am făcut noi acea colaborare pentru a prelua baza Coresi, iar Tavi Popescu a fost al Rapidului o perioadă. Au fost niște discuții, nu vreau să intru în ele”, a mai spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.