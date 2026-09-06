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După 1-2 cu Dinamo, Gigi Becali a luat o decizie importantă. Patronul FCSB-ului îl trimite pe Octavian Popescu la o rivală din SuperLiga, unde antrenorul abia îl așteaptă. Cine este clubul care ia „perla” bucureștenilor, de fapt.

Gigi Becali îl trimite pe Octavian Popescu la CFR Cluj

Gigi Becali a făcut modificări importante ale lotului de la FCSB pe final de mercato. După ce i-a adus pe Meriton Korenica, Denis Drăguș și Karlo Muhar, latifundiarul din Pipera este dispus să mai renunțe la fotbaliștii care se aflau deja în lot. Marius Șumudică a spus în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că îl dorește pe Octavian Popescu la CFR Cluj, iar Gigi Becali i-a transmis că se rezolvă chiar de mâine. „Tavi Popescu era într-o revenire extraordinară la început de sezon. Eu l-am văzut și a avut cifre, a avut reușite pe începutul de campionat, dar nu știu ce s-a întâmplat. M-am bucurat când l-a scos, sincer. Nu știu ce s-a întâmplat cu acest băiat.

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Eu mâine l-aș lua. Le fac o propunere să mi-l dea mie, să mi-l dea mie în împrumut până la vară, Eu îl iau mâine pe Tavi Popescu, până la vară îl iau împrumut eu. Să mi-l dea împrumut până la vară și o să vedem cum se întoarce apoi Tavi Popescu!”, a spus inițial Marius Șumudică. La scurt timp, Gigi Becali a intervenit în direct și a fost întrebat frontal dacă este dispus să accepte propunerea antrenorului de la CFR Cluj. „(n.r. – Îl dați în împrumut la CFR Cluj până în vară?) Da, mă, îl dau! Îl dau și gata. Mâine i-l dau și gata!”, a fost răspunsul patronului de la FCSB.

Gigi Becali a explicat ce a pățit Octavian Popescu. De ce a lipsit, de fapt

Octavian Popescu a lipsit în ultima perioadă de la FCSB, fiind greu de contactat chiar și de membrii staff-ului echipei. Gigi Becali a explicat că Tavi Popescu nu a lipsit din cauza unei probleme de comportament, ci din cauză că . Fotbalistul este tratat și monitorizat în prezent de medicul echipei. „Deci Tavi Popescu a avut o gripă foarte severă, el săracul a avut probleme și acum îl tratează, se vindecă, nu știu ce îi mai face doctorul echipei“, a anunțat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Octavian Popescu a bifat 8 apariții oficiale în acest sezon la FCSB, reușind să ofere 5 contribuții în total. Talentatul fotbalist se afla într-o revenire de formă începută spre finalul sezonului trecut.

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Marius Șumudică îl cere pe Octavian Popescu la CFR Cluj