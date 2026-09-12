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, la Levadiakos, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate. Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a văzut ce urmează pentru fostul său elev de la naționala de tineret și a reacționat.

Daniel Pancu laudă împrumutul lui Octavian Popescu la Levadiakos

, însă ultima perioadă l-a regăsit într-o nouă cădere de formă. Gigi Becali a decis să îl trimită împrumut la Levadiakos, echipa din Grecia unde pe banca tehnică se află Elias Chralambous și Mihai Pintilii, cu care jucătorul a colaborat ani buni la formația „roș-albastră”. Despre mutare a vorbit și rivalul Daniel Pancu, actualul antrenor al Rapidului, care îl pregătise pe Tavi la naționala de tineret.

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„Părerea mea e că o alegere bună era să schimbe de mai demult (n.r. echipa). E un jucător de mare talent, unul dintre puținii care poate rezolva de unul singur un meci. M-a ajutat și pe mine cât am fost la echipa națională împreună. Nu știu nivelul lui Levadiakos, dar schimbarea cu siguranță îi va face bine. L-am avut, m-a ajutat la națională prin evoluțiile lui și cred că schimbarea îi va face foarte bine”, a spus Daniel Pancu, în cadrul unei conferințe de presă.

Gigi Becali a spus de ce îl trimite pe Octavian Popescu împrumut la Levadiakos

Gigi Becali consideră că anturajul jucătorului este vinovat pentru randamentul tot mai scăzut pe care l-a avut cu fiecare sezon trecut. Patronul FCSB-ului este de părere că mutarea în Grecia îi va fi benefică și că Tavi Popescu se va întoarce schimbat în bine. „Nu m-a supărat nimic.

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Asta e viața. Ce e, e, ce nu e, nu e. Poate e mai bine acolo. Acolo scapă de anturaj. El de la anturaj… Dacă scapă de anturaj… Ce anturaj să aibă în Grecia? Nu are ce. E posibil să revină și să fie bine”, a declarat Gigi Becali la

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Octavian Popescu are 28 de goluri și 30 de pase decisive în 234 de meciuri jucate pentru FCSB, echipă în al cărei lot de seniori se află din toamna anului 2020. Sub comanda lui Pancu, Tavi a bifat 8 apariții și a avut 4 contribuții în total.

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