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Octavian Popescu a ajuns în Grecia într-un moment delicat, după scandalul care l-a ținut în centrul atenției în fotbalul românesc, însă transferul la Levadiakos nu a fost pus nicio clipă sub semnul întrebării. Florin Vulturar a povestit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, cum a fost primit fotbalistul la noua sa echipă și a dezvăluit întâlnirea pe care a avut-o cu patronul clubului grec. Omul de afaceri știa despre problemele care au apărut în jurul lui Tavi, însă i-a transmis un mesaj clar: totul pornește de la zero.

Octavian Popescu a găsit în Grecia un mediu complet diferit

În România, , însă situația s-a schimbat radical odată cu plecarea în Grecia. Florin Vulturar spune că oamenii de la Levadiakos au știut despre problemele fotbalistului și despre anturajul despre care s-a vorbit în țară, dar nu au tratat transferul ca pe o problemă. Agentul a mărturisit că inclusiv modul în care presa elenă l-a primit pe Tavi l-a surprins. În locul unei presiuni suplimentare, fotbalistul a găsit oameni care au preferat să privească înainte și să-i ofere șansa de a începe o nouă etapă.

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„A fost totul ok din toate punctele de vedere. Noi avem, așa, o boală a noastră, când un om are o problemă să dăm în el din toate punctele de vedere. În schimb, cei de acolo, din Grecia, m-au surprins plăcut de felul în care ne-au așteptat. Știau că Tavi are un anturaj ceva mai rău în țară, dar nu mă așteptam să fie primit în felul ăsta. Mass-media l-a așteptat foarte bine“, a declarat Florin Vulturar, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul lui Levadiakos l-a chemat pe Tavi Popescu la birou

Momentul care l-a impresionat cel mai mult pe agent a fost întâlnirea cu patronul lui Levadiakos. Omul de afaceri grec a vrut să discute direct cu fotbalistul și cu oamenii din jurul său, iar conversația a durat aproximativ o oră și jumătate. Potrivit lui Vulturar, , inclusiv despre anturajul acestuia, însă nu a considerat că trecutul recent trebuie să fie un obstacol. Mesajul transmis a fost că Tavi trebuie să privească înainte și să demonstreze ceea ce poate pe teren.

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„Spre surprinderea mea, ne-a chemat patronul, care e un om foarte important în Grecia, un om de afaceri și am stat o oră și jumătate la dânsul la birou. Știa de situația lui Tavi, de anturajul din țară, dar nu l-a deranjat nimic. A zis că se pleacă de la zero și că e important ce face Tavi de acum înainte și că va fi tot timpul lângă el“, a continuat agentul lui Tavi.

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Mai mult, patronul lui Levadiakos ar fi avut o discuție directă cu Octavian Popescu, într-un ton pe care Vulturar l-a perceput drept unul extrem de apropiat. Agentul susține că omul de afaceri grec i-a transmis fotbalistului că va avea sprijinul clubului și că nu se pune problema ca transferul să fie abandonat din cauza controverselor din România.

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„Am fost împreună cu Elias și cu Tavi și a discutat chiar și cu el, ca și cum ar fi copilul dânsului. Nu s-a pus problema niciodată că vor face un pas în spate privind transferul. Da, a avut o problemă cu anturajul, dar cei de acolo văd altfel lucrurile. Nu s-a pus niciodată problema că va cădea transferul, totul a fost ca la carte“, a mai adăugat Vulturar.

Levadiakos îi poate deschide drumul lui Tavi Popescu către un club mare

Florin Vulturar consideră că Octavian Popescu poate folosi perioada de la Levadiakos ca pe o rampă de relansare. Agentul susține că fotbalistul nu va avea parte de presiune din cauza trecutului său, însă va trebui să confirme pe teren. Mai mult, Vulturar a vorbit despre o posibilă conexiune între Levadiakos și Olympiakos, despre care spune că ar putea conta în viitor pentru o eventuală mutare a lui Tavi la un club important din Grecia.

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„O să fie așteptări mari din punct de vedere sportiv, dar din alt punct de vedere nu va fi niciun fel de presiune. Nu s-a scris nimic, nu are nimeni nimic cu el. Trebuie să demonstreze sportiv, fotbalistic și, dacă va fi bine, va face cu siguranță pasul la o echipă mare. Patronul de la Olympiakos e prieten bun cu cel de la Levadiakos și n-o să fie greu deloc să facă pasul la o echipă mult mai mare“, a punctat Vulturar.

Tavi Popescu, așteptat să debuteze chiar împotriva lui Olympiakos

Octavian Popescu ar putea avea parte de un debut spectaculos la noua sa echipă. Potrivit lui Florin Vulturar, Tavi este așteptat să joace chiar în următoarea etapă, împotriva lui Olympiakos. Pentru fotbalistul transferat de la FCSB, ar fi primul test într-un campionat nou și, totodată, prima ocazie de a arăta că poate lăsa în urmă perioada complicată din România.

„Cu siguranță va debuta etapa asta, chiar împotriva lui Olympiakos și sper să o facă bine. Cel mai important e că e liniștit, toți au grijă de el. Elias m-a surprins în mod plăcut, i-a pus lui Tavi la dispoziție apartament, tot. El e un copil bun, cuminte, păcat că a intrat în cercul ăsta vicios și s-a ajuns aici. Cu siguranță își va reveni aici, e un orășel micuț în care nu ai ce face altceva în afară de fotbal“, a încheiat agentul.