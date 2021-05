Octavian Popescu, refuzat de Rapid: ”Am vrut să îl iau, dar nu am fost lăsat”

Octavian Popescu a explodat la FCSB, dar în trecut el a fost refuzat de Rapid, acolo unde Adrian Iencsi, antrenorul din acea perioadă, dorea să-l aducă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul tehnician al giuleștenilor a povestit că oameni din conducerea clubului s-au opus ideii de a-l lua împrumut pe puștiul care la 18 ani face furori în Liga 1.

Prestațiile impresionante avute în acest an de Octavian Popescu l-au adus în atenția marilor cluburi din Europa, unul dintre acestea fiind Juventus Torino.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rapid a refuzat să-l aducă împrumut pe Octavian Popescu

Fostul antrenor al Rapidului, Adrian Iencsi, a dezvăluit că i-a fost refuzată propunerea de a-l aduce pe Octavian Popescu sub formă de împrumut, deoarece s-a considerat că jucătorul nu poate face față la nivelul din Liga 2.

”Octavian Popescu încă este un jucător crud, e un copil. Încă nu are forță fizică. Eu, la Rapid, am vrut să-l iau împrumut, dar nu am fost lăsat, pentru că mi s-a transmis că încă nu este pregătit fizic să facă față la nivelul ligii a doua și mai ales la Rapid București.

ADVERTISEMENT

E un jucător de mare perspectivă, dar încă nu poate fi considerat un jucător care să tragă echipa dupa el, cum era Man”, a declarat Iencsi pentru prosport.ro.

Iencsi mizează pe CFR Cluj în lupta la titlu

Adrian Iencsi este de părere că titlul în Liga 1 va fi câștigat de CFR Cluj, considerând că ardelenii au prea multă experiență pentru a rata un final de sezon atât de favorabil.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”CFR va câștiga campionatul, este echipa mai matură, mai omogenă. Eu cred că, într o proprție de 90-95 la sută, o să fie din nou campioană. E foarte greu ca o echipă de talia CFR-ului să se împiedice pe ultima sută de metri. Ei au un lot foarte bun, un lot numeros, dar și foarte bun valoric.

Pe când la FCSB sunt mulți jucători valoroși, în special tineri. Dar vedeți că, atunci când apar suspendări sau accidentări, nu pot fi înlocuiți. Nu au dublaj pe fiecare post, cu valori egale, cum există la CFR. Și FCSB, și Universitatea Craiova au loturi foarte bune, dar nu reușesc să aibă continuitate”, a explicat Iencsi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FCSB l-a ”furat” pe Octavian Popescu de la U Craiova

Octavian Popescu a explodat la formația ”roș-albastră” imediat după ce i s-a dat încredere, iar finanțatorul Gigi Becali anunțat că o să plece numai pentru suma de 100.000.000 de euro.

Între timp, patronul roș-albaștrilor și-a mai micșorat cererea în cazul vreunei oferte pentru noua sa ”perlă”, dar l-a comparat pe acesta cu starurile de la PSG, Kylian Mbappe și Neymar.

ADVERTISEMENT

Octavian Popescu a fost adus de FCSB în vara anului trecut, de la Universitatea Craiova, unde era împrumutat de Regal București. Gigi Becali a plătit 200.000 de euro pentru el. Cei de la Universitatea Craiova ar fi avut ocazia să îl păstreze pe jucător, dar nu i-au făcut un contract la nivelul la care dorea impresarul Giovani Becali. În vreme ce Gigi Becali i-a oferit 3.000 de euro pe lună.